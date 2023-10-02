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Ankara’da saldırı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belli oldu

Ankara’da saldırı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2023 - 15:43
İçişleri Bakanlığı’na saldırı girişiminde bulunan teröristlerden birinin kimliği belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristlerden birinin BTÖ üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan Ankara’daki bombalı saldırı girişimine ilişkin yeni bir açıklama geldi.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: 01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik (2) terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.

Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam. edecektirekran-goruntusu-2023-10-02-133646.png

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