Ankara’da saldırı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı’na saldırı girişiminde bulunan teröristlerden birinin kimliği belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristlerden birinin BTÖ üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu bildirildi.