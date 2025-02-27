DEM PARTİ’DEN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI BEKLENİYOR

DEM Parti, bugün saat 17.00’de önemli bir basın açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Parti heyeti, İmralı Adası’nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kamuoyuna bir mesaj verecek. Görüşmenin en kritik noktasının, Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısı yapıp yapmayacağı olduğu belirtiliyor.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’YA GİTTİ

DEM Parti heyetinin, daha önce iki kez İmralı’da görüştüğü Abdullah Öcalan ile üçüncü kez bir araya geldiği bildirildi. Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç’un yanı sıra, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol’un yer aldığı öğrenildi.

Heyetin görüşmeden sonra saat 17.00’de bir basın toplantısı düzenlemesi ve Abdullah Öcalan’ın mesajını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

ÖCALAN’DAN TARİHİ MESAJ BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Öcalan’ın bir sayfalık yazılı mesajında, örgütün son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Öcalan’ın, “Silahlı mücadelenin artık bir anlamı kalmadığı” yönünde bir çağrıda bulunabileceği iddia ediliyor.

Bu açıklamanın ardından PKK’nın silah bırakması ve örgütün lağvedilmesi sürecinin başlatılması ihtimali gündemde.

GÖRÜNTÜLÜ MESAJ TARTIŞMASI

DEM Parti heyetinin, Öcalan’ın açıklamasının görüntülü olarak paylaşılmasını istediği ancak Adalet Bakanlığı’nın bu talebe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hükümlülerin cezaevlerinden video aracılığıyla görüşme yapmaları mevzuatımıza uygun değil.” ifadelerini kullandı.

Bu durum, açıklamanın yalnızca yazılı bir metin halinde mi paylaşılacağı sorusunu gündeme getirdi.

MHP’DEN ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından sürecin hız kazandığı ve DEM Parti heyetine İmralı’ya gitme izninin verildiği belirtiliyor.

AÇIKLAMANIN İÇERİĞİ MERAK KONUSU

DEM Parti’nin saat 17.00’de yapacağı açıklamanın içeriği büyük bir merakla bekleniyor. Öcalan’ın gerçekten silah bırakma çağrısı yapıp yapmayacağı, sürecin ilerleyişi açısından kritik bir önem taşıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com