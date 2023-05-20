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Simge Sağın’dan ‘Icardi’ itirafı: ‘Artık aklıma sadece…’

Simge Sağın’dan ‘Icardi’ itirafı: ‘Artık aklıma sadece…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mayıs 2023 - 12:06

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısının sahibi Simge Sağın katıldığı bir programda Arjantinli yıldızla ilgili bir itirafta bulundu.

Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 1

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi attığı gollerle ve gösterdiği performansla takımının vazgeçilmezlerinden olurken taraftarların da en sevdiği oyuncular arasında yer aldı.

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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 2

Yıldız oyuncunun attığı gollerden sonra stadyumda çalan “Aşkın olayım” şarkısı ise Icardi ile özdeşleşti. Taraftarlar oyuncuya olan sevgisini göstermek için stadyumda bu şarkıyı söylemeye başladı.

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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 3

Son olarak o şarkının sahibi Simge Sağın, YouTube’da katıldığı bir programda itirafta bulundu.

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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 4

Sağın “Aşkın olayım” şarkısını her söylediğinde aklına Mauro Icardi geldiğini söyledi.

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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 5

“BEŞİKTAŞLI OLARAK ‘NİYE BİZİM TRİBÜNDE ÇALMADI’ DEDİM”
“Noluyo ya” programına katılan Simge, “‘Aşkın Olayım’ şarkısında duygularım karışık. Beşiktaşlıyım ama müzisyenim de. Beşiktaşlı Simge olarak ‘Niye bizim tribünde çalmadı’ dedim. Şarkım çaldığı için Icardi’nin gollerini görmeye başladım ve hayranı oldum. Efsane oynuyor gerçekten” dedi.

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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 6

Simge ayrıca,  “‘Aşkın Olayım’ şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi’nin şarkısı” ifadelerini kullandı.

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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 7
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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 8
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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 9
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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 10
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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 11
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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 12
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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 13
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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 14
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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 15
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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 16
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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...' - Sayfa 17

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