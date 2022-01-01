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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur
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10 Mart 2022 - 14:13

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya’da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

 

 

 

 

Lavrov, “Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,  “Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik.” diye konuştu.

Lavrov konuşmasına şöyle devam etti:

“Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır.”

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz”

Lavrov, “Halkımız birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin de bilinçli bir şekilde krizden çıkmasını diliyoruz.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük.” diye konuştu.

Lavrov, “Pentagon’un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız”

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Batı’nın Ukrayna’dan istediği tek şey sürekli bu ülkenin Rusya’ya karşı çalışmasıydı.” dedi.

Lavrov konuşmasına şöyle devam etti:

“Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Öyle tedbirler alacağız ki benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz.”

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