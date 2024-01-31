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5 bin 500 personel alımı başladı! Bakan duyurdu…

5 bin 500 personel alımı başladı! Bakan duyurdu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ocak 2024 - 15:22

Tarım ve Orman Bakanlığı’na 5 bin 500 personel alımı başladı.

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