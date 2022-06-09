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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! “Kalpten gittik teşekkürler”

Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! “Kalpten gittik teşekkürler”
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09 Haziran 2022 - 14:54

Güzel şarkıcı Simge Sağın, konserlerde giydiği cesur kıyafetleri ve fiziğiyle gündeme gelen isimler arasında yer almaya devam ediyor. Her konserinde dekolteli kıyafetleriyle dikkat çeken güzel şarkıcı, son olarak ev haliyle sere serpe uzandığı pozunu paylaştı. Sağın’ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 1

Güzel sesi ve fiziğiyle Türkiye’nin en güzel kadınları arasında yer alan şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 2

Türkiye’de ‘Miş miş’ ve ‘Öpücem’ şarkısıyla adını herkese duyuran ve günlerce trend olan parçalarıyla tanınan Simge Sağın, son olarak ev halini paylaştı.

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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 3

Elbiseli ev pozuyla sere serpe uzanan güzel şarkıcı güzelliğiyle baş döndürdü.

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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 4

ELBİSELİ EV HALİYLE MEST ETTİ

Instagram hesabından ev halini paylaşan güzel şarkıcı, fiziği ve güzelliğiyle herkesi mest etti.

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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 5

Koltuğunda sere serpe uzanarak poz veren güzel şarkıcının paylaşımı adeta baş döndürdü.

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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 6

 Güzelliğiyle dikkat çeken Sağın’a binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 7

Bazı takipçileri güzel şarkıcının paylaşımına, “Kalpten gittik teşekkürler” sözleriyle iltifat yağdırdı.

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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 8

CESUR POZUYLA BAŞ DÖNDÜRDÜ

Üst üste sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel şarkıcı, ev hali paylaşımının ardından Instagram hikayesindeki göğüs dekolteli pozuyla da takipçilerinin dikkatini çekti.

Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 9

Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle mest eden Sağın, güzelliğinin yanı sıra fiziğiyle de büyüledi.

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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 10

İşte Simge Sağın’ın o paylaşımı…

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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 11
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 12
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 13
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 14
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 15
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 16
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 17
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 18
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 19
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 20
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 21
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 22
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 23
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Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik teşekkürler" - Sayfa 24
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