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“En güzel kalçalı kadın”dan Shakira’yı üzecek Pique itirafı! “Her şeyi anlatacağım”

“En güzel kalçalı kadın”dan Shakira’yı üzecek Pique itirafı! “Her şeyi anlatacağım”
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09 Haziran 2022 - 14:44

“En güzel kalçalı kadın”dan Shakira’yı üzecek Pique itirafı! “Her şeyi anlatacağım”

Barcelona’nın yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira’nın ayrılığının ardından, “En güzel kalçalı kadın” olarak tanınan Suzy Cortez’den çarpıcı bir itiraf geldi.

"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Shakira’nın, sevgilisi Pique’yi kendisini aldatırken suçüstü yakaladığı iddiası gündeme oturmuştu.

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 2

Shakira daha sonra iletişim ajansı vasıtasıyla yaptığı açıklamada 12 yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını belirtmişti.

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 3

Tüm yaşananların ardından 2016 yılının Miss Bum Bum güzeli (En güzel kalçalı kadın) yarışmasının birincisi Suzy Cortez’den çarpıcı bir iddia daha geldi.

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 4

“AVRUPA’YA NE ZAMAN DÖNECEĞİMİ SORARDI”

Pique’nin kendisine daha önce mesajlar attığını belirten Suzy Cortez, “Shakira’ya saygımdan sustum ama daha önceki zamanlarda Pique bana hep mesaj atardı. Avrupa’ya ne zaman döneceğimi sorardı.

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 5

Sürekli de kalçalarımla ilgileniyordu. Hatta Messi dövmesi yaptırmak istediğimde bunu kıskanmıştı. Shakira bunu hak etmedi” dedi.

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 6

“SHAKIRA’YA SAYGIMDAN SUSTUM”

Suzy Cortez ayrıca ” Barcelona’dan Messi ve Coutinho, instagram’dan bana yürümemişti. Onlar gerçekten sadık insanlar.

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 7

Hatta ben Messi’ye büyük saygı duyardım ve Pique bunu kıskanırdı. Şimdiye dek Shakira’ya saygımdan sustum ama her şeyi anlatacağım” ifadelerini kullandı.

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 8

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 9

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 10

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 11

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 12

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 13

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"En güzel kalçalı kadın"dan Shakira'yı üzecek Pique itirafı! "Her şeyi anlatacağım" - Sayfa 14

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