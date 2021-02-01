HaberKonseyi

Filiz Akın Yoğun Bakıma Kaldırıldı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Filiz Akın Yoğun Bakıma Kaldırıldı
4 views
24 Ağustos 2021 - 11:28
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Türk sinemasının usta sanatçılarından Filiz Akın, geçtiğimiz perşembe günü apar topar yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edildi. Konuyla ilgili Filiz Akın ve İlker İnanoğlu’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sinema tarihinin güzel ve başarılı oyuncusu Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi edilen oyuncunun, rahatsızlığı ise henüz bilinmiyor.

BİR GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

 Perşembe günü hastaneye kaldırılan usta sanatçı, cuma günü akşam saatlerinde taburcu edildi. Annesinin rahatsızlığını öğrenen oyuncu İlker İnanoğlu ise apar topar Türkiye’ye döndü. Annesinin yanında bir an olsun ayrılmayan oyuncu, işlemlerin ardından Akın’ı dinlenmesi için evine götürdü.

Günler sonra öğrenildi! Usta oyuncu Filiz Akın'ın yoğun bakımda tedavi görüp taburcu edilmiş

Filiz Akın ve İlker İnanoğlu’ndan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk DevamAşk Devam
İngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini Yalanladıİngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini Yalanladı
Karamollaoğlu’ndan Flaş AçıklamaKaramollaoğlu’ndan Flaş Açıklama
Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden KaldırdıRizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden Kaldırdı
Ayrılık İddialarına Net CevapAyrılık İddialarına Net Cevap
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Corona Virüse Yakalanan Mahsun Kırmızıgül’den Flaş Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk Devam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini Yalanladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karamollaoğlu’ndan Flaş Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden Kaldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrılık İddialarına Net Cevap
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Genç Şarkıcı Komşusundan Dayak Yedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Usta Sanatçı’ya Sert Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yoğun Bakıma Kaldırılan Annesi Vefat Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filiz Akın Yoğun Bakıma Kaldırıldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Corona Virüse Yakalanan Mahsun Kırmızıgül’den Flaş AçıklamaAğustos 24, 2021-3:38 pm
Aşk DevamAğustos 24, 2021-3:29 pm
İngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini YalanladıAğustos 24, 2021-2:41 pm
Karamollaoğlu’ndan Flaş AçıklamaAğustos 24, 2021-2:17 pm
Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden KaldırdıAğustos 24, 2021-2:00 pm
Ayrılık İddialarına Net CevapAğustos 24, 2021-12:43 pm
Genç Şarkıcı Komşusundan Dayak YediAğustos 24, 2021-12:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.