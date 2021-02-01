Filiz Akın Yoğun Bakıma Kaldırıldı

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Türk sinemasının usta sanatçılarından Filiz Akın, geçtiğimiz perşembe günü apar topar yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edildi. Konuyla ilgili Filiz Akın ve İlker İnanoğlu’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sinema tarihinin güzel ve başarılı oyuncusu Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi edilen oyuncunun, rahatsızlığı ise henüz bilinmiyor.

BİR GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Perşembe günü hastaneye kaldırılan usta sanatçı, cuma günü akşam saatlerinde taburcu edildi. Annesinin rahatsızlığını öğrenen oyuncu İlker İnanoğlu ise apar topar Türkiye’ye döndü. Annesinin yanında bir an olsun ayrılmayan oyuncu, işlemlerin ardından Akın’ı dinlenmesi için evine götürdü.

Filiz Akın ve İlker İnanoğlu’ndan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.