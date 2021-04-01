Sıkıldım Bu Medyadan

Sizde sıkılmışınızdır bu taraflı haber yapan medya dan her gün yalan yanlış haberleri
Duymaktan ne olduk nereye gidiyoruz Hükümet taraflı olan Medya cennet yasıyor
Hükümet taraflı olmayan da Cehennemde sürünüyor Böyle bir şey işte bu yüzden sıkıldım.
Sabahları haberleri açarken her kanalda bakış açısın farklı aynı haberi birileri bir şeyler
Söylüyor birileri başka bir şey cinayet kız kaçırma evden kaçan kızlar evi terk eden
Erkekler ’in sorunları sabah sabah bunlar uyanıyorsunuz hadi gelin moraliniz iyi
olsun ben sıkıldım sıkılanlar bana doğru gelsin
TV de genel müdürler reyting için yaptıkları programlar ortada akşamları insanlar haber
Dinleyecekler Hükümet taraflı olan kanallar hükümeti övmekten yerlere eğiliyorlar
Tarafsız bir kanal bulamadım 30 yıllık gazetecilik yaptığım eski dönemleri ne özlüyorum
Haber e giderdik haber ismi gecenin görüşlerini alırdık elimiz de bir kanıt yoksa o haberi
iyi araştırmadan haberi gazetemize getiremezdik getirsek bile o haber kimse
kullanmazdı. Yeni bir dönem başladı
Doğa ile insan kavgası doğa hor kullandığımız tabiatla cevap veriliyor Denizleri
Ormanlarımız havayı çevreyi bizler kirlettik Orman yangınları başladı Ciğerlerimiz yandı
Karadeniz Sel felaketleri yaşadı Sıcaklar artı halen eksik şeylerimiz ne kadar çok çıktı.
Ormanlarımız zor söndürebildik çünkü yangın söndüren uçaklarımız yok olanları hizmet
Veremiyor Orman bakanımız bir söylediği ikinci söyledikleri tutmuyor en sonunda
Cumhurbaşkanın Ormanlarımız ilgili halkın bilip bilmedin katılmaları yasaklardı sosyal
Medya suçladı olay bitti.
Ben sıkıldım sız sıkılmadınız mı
Özgürlük
Bizden sonra sının ne olacağının hiç bilmek bile istemiyorum tek özlediğim şey özgürlük.
Seda Sayan Demet Akalın Seren Serengil Deniz Akkaya sabah öyle programlarında artık
Gene sizleri hep göreceğiz haddi hayırlısın ben sıkıldım sizlerde sıkılacaksınız