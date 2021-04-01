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Sıkıldım Bu Medyadan

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Sıkıldım Bu Medyadan
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
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21 Ağustos 2021 - 16:55
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Sizde sıkılmışınızdır bu taraflı haber yapan medya dan her gün yalan yanlış haberleri

Duymaktan ne olduk nereye gidiyoruz Hükümet taraflı olan Medya cennet yasıyor

Hükümet taraflı olmayan da Cehennemde sürünüyor Böyle bir şey işte bu yüzden sıkıldım.

Sabahları haberleri açarken her kanalda bakış açısın farklı aynı haberi birileri bir şeyler

Söylüyor birileri başka bir şey cinayet kız kaçırma evden kaçan kızlar evi terk eden

Erkekler ’in sorunları sabah sabah bunlar uyanıyorsunuz hadi gelin moraliniz iyi

olsun ben sıkıldım sıkılanlar bana doğru gelsin

TV de genel müdürler reyting için yaptıkları programlar ortada akşamları insanlar haber

Dinleyecekler Hükümet taraflı olan kanallar hükümeti övmekten yerlere eğiliyorlar

Tarafsız bir kanal bulamadım 30 yıllık gazetecilik yaptığım eski dönemleri ne özlüyorum

Haber e giderdik haber ismi gecenin görüşlerini alırdık elimiz de bir kanıt yoksa o haberi

iyi araştırmadan haberi gazetemize getiremezdik getirsek bile o haber kimse

kullanmazdı. Yeni bir dönem başladı

Doğa ile insan kavgası doğa hor kullandığımız tabiatla cevap veriliyor Denizleri

Ormanlarımız havayı çevreyi bizler kirlettik Orman yangınları başladı Ciğerlerimiz yandı

Karadeniz Sel felaketleri yaşadı Sıcaklar artı halen eksik şeylerimiz ne kadar çok çıktı.

Ormanlarımız zor söndürebildik çünkü yangın söndüren uçaklarımız yok olanları hizmet

Veremiyor Orman bakanımız bir söylediği ikinci söyledikleri tutmuyor en sonunda

Cumhurbaşkanın Ormanlarımız ilgili halkın bilip bilmedin katılmaları yasaklardı sosyal

Medya suçladı olay bitti.

Ben sıkıldım sız sıkılmadınız mı

Özgürlük

Bizden sonra sının ne olacağının hiç bilmek bile istemiyorum tek özlediğim şey özgürlük.

Seda Sayan Demet Akalın Seren Serengil Deniz Akkaya sabah öyle programlarında artık

Gene sizleri hep göreceğiz haddi hayırlısın ben sıkıldım sizlerde sıkılacaksınız

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