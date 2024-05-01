Deniz’in sinirleri bozulmuş

Ünlü manken ve magazin yorumcusu Deniz Akkaya’nın 15 yaşındaki kızı A.Ö. ile yaşadığı olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yaşanan olaylardan sonra kızı A.Ö.’nün ifadesine Ekol TV ulaştı: “Deniz Akkaya önce bana tokat attı, sonra hakaret ve tehdit etti.”

A.Ö., ifadesinde annesi Deniz Akkaya’nın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. A.Ö., 27 Mayıs günü okuldan erken çıktığını ve annesinin taksiyle gelmesini istediğini belirtti. Ancak, üzerinde nakit para olmadığı için eve geç geldiğinde annesinin önce tokat attığını, ardından hakaret ve tehditlerde bulunduğunu söyledi. A.Ö.’nün ifadesine göre, annesi okul çantasındaki termosu kendisine fırlattı ve çenesini yaraladı.

A.Ö., annesinin babasıyla yaptığı tatil planlarını öğrendiğinde daha da öfkelendiğini ve kendisini yere yatırarak boğazını sıktığını, ardından kafasına tekme attığını iddia etti. Olay sonrası annesinden kurtulmak için balkona kaçtığını belirten A.Ö., polisin olay yerine geldiğini ve kendisinin Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildiğini ifade etti.

DENİZ AKKAYA’NIN İFADESİ

Deniz Akkaya, ifadesinde yaşananların bir kısmını kabul ederken kızını darp etmediğini savundu. Akkaya, kızıyla aralarında zaman zaman tartışmalar yaşandığını, ancak bugüne kadar hiçbir zaman fiziksel şiddet uygulamadığını belirtti. 27 Mayıs günü kızı A.Ö.’nün okuldan erken çıkması üzerine taksiyle gelmesini istediğini, fakat kızının eve geç geldiğinde aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Akkaya, kızının okul çantasını fırlattığını ve hakaret ettiğini kabul etti. Ayrıca, kızının telefonunda kendisinden habersiz olarak paylaşılan bazı mesajları gördüğünü ve bu nedenle öfkelendiğini belirtti. Ancak fiziksel şiddet uygulamadığını vurguladı. Deniz Akkaya, olayın ardından kızının Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirilmesine üzüldüğünü ve onunla iletişim kurmak istediğini ifade etti.

Bu olay, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı ve aile içi şiddet konusunda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini gösterdi. Yetkililer, bu tür durumları önlemek ve çocukların güvenliğini sağlamak için daha fazla çaba harcamalıdır.

Deniz Akkaya’nın yayınladığı videoları inceledim. Sinirleri çok bozuk, bu yaşlardaki çocukların olgunlaşma dönemi tabii ki zor. Annesi ve babası ayrı olan çocukların çoğunda bu agresiflik ve mahcubiyet görülebilir. Ben Deniz Akkaya’yı yıllardır tanıyorum. Zaman zaman sinirlenir ama çok çabuk atlatan, olgun birisidir. Türkiye’nin en ünlü modellerinden biridir.

BU EVLİLİK DENİZ’İ MAHVETTİ

Bu kadar vurdumduymaz bir baba… Bu adam televizyoncu, çapkın birisi. Deniz’in Efe Önbilgin ile evlenmesi büyük bir yanlıştı. Üstelik bir çocuk yaptılar. Ben defalarca Deniz’e söyledim ama kısmet değildi, evlendiler ve çocukları oldu. Baba nafakasını ödemez. Bu konuda Akkaya defalarca dava açtı. Kızıyla ilgilenen bir baba yok ortada, tek anne var. Tabii ki kızını koruması lazım. Ama Ayşe, babasının vurdumduymazlık yapmasından dolayı annenin sinirleri bozuk olduğu için bu hale gelmiş bence.

GAZETECİLERİ SUÇLAMA

Haberi yapan gazetecileri suçlama Deniz. Onlar görevlerini yapan arkadaşlar. Tabii ki seninle konuşmaları lazım. Senin sinirlerin de bozulmuş. Bu kim olursa olsun senin gibi davranır, sonuçta kızın ortada. Daha sakin düşün, Ayşe’yi kazanmaya bak. Gazeteci arkadaşların da çok daha dikkatli davranmaları lazım, 15 yaşında bir kız çocuğu sonuçta. Deniz ekonomik kriz de yaşıyor bu aralar. Ne iş yaptığını bilmiyorum ama eskisi gibi büyük paralar kazanmıyor. Hepsi etkin. Ben inanıyorum, en kısa zamanda Deniz, Ayşe’sine kavuşur ve anne-kız iyi bir arkadaş olurlar.