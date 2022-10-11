Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, tatil için gittiği Urla’da siyah mayosuyla traktör üstünde poz verdi. Vuslateri’nin belinin altına kadar indirdiği pantolonu sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.
Tatil için Urla’ya giden oyuncu, ilginç tarzıyla traktör üstünde poz verdi.
Siyah mayosunun altına giydiği kot pantolonu kasığının altına kadar indiren oyuncu, çektirdiği pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladı.
Gonca Vuslateri, yayınladığı karelerin altına da şu notu yazdı:
“İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik.”
Vuslateri’nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
2424