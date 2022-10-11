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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi!

Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi!
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11 Ekim 2022 - 13:11

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, tatil için gittiği Urla’da siyah mayosuyla traktör üstünde poz verdi. Vuslateri’nin belinin altına kadar indirdiği pantolonu sosyal medyada gündem oldu.

Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 2

Tatil için Urla’ya giden oyuncu, ilginç tarzıyla traktör üstünde poz verdi.

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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 3

Siyah mayosunun altına giydiği kot pantolonu kasığının altına kadar indiren oyuncu, çektirdiği pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladı.

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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 4

Gonca Vuslateri, yayınladığı karelerin altına da şu notu yazdı:

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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 5

“İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik.”

 

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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 6

Vuslateri’nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 7
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 8
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 9
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 10
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 11
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 12
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 13
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 14
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 15
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 16
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 17
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 18
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 21
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 22
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 23
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Gonca Vuslateri kasığına kadar indirdiği pantolunuyla poz verdi! - Sayfa 24

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