NATO temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, İsveç’in NATO’ya katılma süreci ve Türkiye’nin NATO’daki önemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Smith, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret ederek, “Hem ABD ile Türkiye arasındaki ikili güvenlik ilişkisi, hem de daha geniş anlamda Türkiye’nin İttifak ile olan güvenlik ilişkisi büyük beğeni topluyor” dedi.
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, NATO ittifakı ve Türkiye ortaklığı üzerine çevrim içi toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’deki seçim sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türk halkını tebrik eden Smith, Türk halkı tarafından seçilen hükümetle çalışmayı ve ikili ilişkileri derinleştirmeyi dört gözle beklediklerini söyledi.
Smith, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO zirvesinde çok güçlü ve çeşitli çıktılara sahip olacaklarını vurguladı.
Büyükelçi Smith, transatlantik güvenliğini güçlendirmenin yolunun “İsveç’i NATO’nun tam üyesi olarak kabul etme sürecini tamamlamak” olacağını belirterek, İsveç’in “teröre yaklaşımında önemli değişiklikler yaparak Türkiye’nin endişelerine cevap verdiğini” savundu.
İSVEÇ’E ONAY, F-16 SÜRECİNİ HIZLANDIRIR MI?
İsveç’in Vilnius’ta NATO’ya kabul edilmesi durumunda, bunun F-16 sürecini hızlandıracağını söylemenin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap veren Smith, Biden yönetiminin Türkiye’nin F-16 alma ve filosunu modernize etme çabalarını desteklediğini, bunun Türkiye, ABD ve NATO’nun çıkarına olduğunu söyledi.
‘TÜRKİYE’YE MİNNETTTARIZ’
Karadeniz Tahıl Girişimi’ne ilişkin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başından bu yana küresel ölçekte çok kritik olan anlaşmayı sağlamak için çok etkili rol oynadığını belirten Smith “Bu alanda gösterdikleri takdire şayan çabalar için Türk hükümetine minnettarız ve devam etmelerini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rusya’nın tahıl akışını yavaşlattığını gördüklerini belirterek Rusya’yı “tırmandırma siyaseti” yapmakla suçlayan Smith, “Karadeniz Tahıl inisiyatifinin yenilenmesiyle ilgili gördüğümüz tırmandırma siyaseti bizce tamamen sorumsuzca ve kabul edilemez.” dedi.