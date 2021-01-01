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Sezen Aksu’ya Kamyonet Dolusu Çiçek

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Sezen Aksu’ya Kamyonet Dolusu Çiçek
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28 Temmuz 2021 - 15:23
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Oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz günlerde 67’inci yaşını kutlayan müstakbel kaynanası Minik Serçe Sezen Aksu’ya sevgilisi Mithat Can Özer ile birlikte sürpriz yaptı.

Sezen Aksu'ya müstakbel gelini Alina Boz'dan bir kamyon çiçek!
Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur olarak boy gösteren güzel oyuncu Alina Boz uzunca bir süredir sanatçı Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor.

BODRUM’DAKİ EVE ÖZEL MİSAFİRLER

Sezen Aksu’nun önceki gün özel misafirleri vardı. Mithat Can Özer ve sevgilisi Alina Boz, sanatçıyı Bodrum’da ziyaret etti. Çift, geçtiğimiz günlerde 67’nci yaşını kutlayan Minik Serçe’ye doğum günü hediyesi de getirdi. Aynı gün evin bahçesine bir kamyonet dolusu çiçek getirildi. Çiçekleri gönderen kişi merak konusu oldu.

Minik Serçe’ye bir kamyon çiçek

SAÇLARINI TARADI, MAKYAJ YAPTI

Yaklaşık yarım saat kaldığı evde duş alan Alina Boz, başında havluyla dışarı çıktı. Bahçeye park ettiği aracına yönelen oyuncu, bagajı açıp eşyalarını çıkardı. Aracının bagajını gardırop gibi kullanan Boz, önce saçlarını taradı, ardından makyaj yaptı. Yeniden eve dönen oyuncu, akşamı Aksu ve Özer’le geçirdi.

Minik Serçe’ye bir kamyon çiçek

 VİRÜSTEN DIŞARI ÇIKMIYOR

Sezen Aksu, gün boyunca müzik seslerinin geldiği Bodrum’daki evinden dışarı adımını atmıyor. Sanatçı, koronavirüs korkusu nedeniyle evine en yakınları dışında kimseyi kabul etmiyor.

Minik Serçe’ye bir kamyon çiçek

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