  Ahmet Hakan ve Faruk Bildirici Arasında Uçak Tartışması Büyüyor

Ahmet Hakan ve Faruk Bildirici Arasında Uçak Tartışması Büyüyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile gazeteci Ahmet Hakan arasındaki gerilim tırmanıyor. Tartışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında sorulan soruların önceden hazırlandığı iddiasıyla başladı.

Bildirici, Hakan’a sosyal medyadan “Sen bir yalancısın Ahmet Hakan” diyerek tepki gösterdi. Bildirici, Hakan’ın soruların önceden hazırlandığı gerçeğini gizlemeye çalıştığını savundu.

Ahmet Hakan ise, gazetecilerin sorularını önceden İletişim Başkanlığı’na ilettiğini, bunun amacının yalnızca mükerrer soruları önlemek olduğunu belirtti. Hakan, soruların içeriğinin değiştirilmediğini ve yalnızca sıralandığını ifade etti.

Tartışmaya iktidara yakın gazeteci Cem Küçük de katılarak, İletişim Başkanlığı’nın istenmeyen soruları listeden çıkardığını doğruladı.

Gelişmeler, medya dünyasında geniş yankı uyandırırken, tartışmanın önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

