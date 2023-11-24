Hazine’de kur depremi. Dudak uçuklatan rakam

Döviz cinsi iç ve dış borçların toplamının on aylık artışı 1 trilyon 415 milyar lira oldu. Bunun da 1 trilyon 337 milyar liralık bölümü kur farkından kaynaklandı. Merkezi yönetim borç stoku ise bu yıl ocak-ekim döneminde 2,2 trilyon lira artarak 6,3 trilyon liraya ulaştı.