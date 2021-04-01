Dünya’dan Uzakta Vokal Koçluğu Yaptım

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İPEK AÇAR’IN İLK KONUĞU HANDE ÜNSAL

HANDE ÜNSAL: DÜNYADAN UZAK’TA VOKAL KOÇLUĞU YAPTIM

HANDE ÜNSAL: PANDEMİ BENİM İÇİN MASKE – MESAFE – PSİKOLOG

TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı “İpek Yolu”nun

yeni sezon ilk bölümü 26 Temmuz Perşembe akşamı TRT Müzik ekranlarında

olacak. İpek Açar’ın yeni sezonda ilk prgram konuğu, başarılı ses

performansıyla genç neslin önde gelen isimlerinden Hande Ünsal oldu.

Ünsal ve Açar, programda birbirinden müthiş şarkılar seslendirdiler,

düetlere imza attılar.

Hande Ünsal, zorlu pandemi süreci için “Pandemi benim için maske,

mesafe ve psikolog demek. Çok zorlandım ve psikolog desteği aldım”

dedi. Ünsal, son dönemin en çok okunan şarkısı Sakiler’in “Dünyadan

Uzak” şarkısı için de Sakiler’e “Dünyadan Uzak” şarkılarında vokal

koçluğu yaptığını belirtti.

EVE İŞ GETİRMİYORUZ

İpek Açar “Herkesin mi sesi güzel olur ailede? Anneannen, annen,

dayın, sen… Evde birlikte şarkı söylüyor musunuz?” diye sorunca

Hande Ünsal’dan esprili bir yanıt geldi: “Evde şarkı söylemiyoruz.

Meslek olarak gördüğümüz için herhalde eve iş getirmiyoruz” dedi.