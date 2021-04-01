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Dünya’dan Uzakta Vokal Koçluğu Yaptım

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Dünya’dan Uzakta Vokal Koçluğu Yaptım
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25 Ağustos 2021 - 17:36
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İPEK AÇAR’IN İLK KONUĞU HANDE ÜNSAL

HANDE ÜNSAL: DÜNYADAN UZAK’TA VOKAL KOÇLUĞU YAPTIM

HANDE ÜNSAL: PANDEMİ BENİM İÇİN MASKE – MESAFE – PSİKOLOG

TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı “İpek Yolu”nun
yeni sezon ilk bölümü 26 Temmuz Perşembe akşamı TRT Müzik ekranlarında
olacak. İpek Açar’ın yeni sezonda ilk prgram konuğu, başarılı ses
performansıyla genç neslin önde gelen isimlerinden Hande Ünsal oldu.
Ünsal ve Açar, programda birbirinden müthiş şarkılar seslendirdiler,
düetlere imza attılar.

 

Hande Ünsal, zorlu pandemi süreci için “Pandemi benim için maske,
mesafe ve psikolog demek. Çok zorlandım ve psikolog desteği aldım”
dedi. Ünsal, son dönemin en çok okunan şarkısı Sakiler’in “Dünyadan
Uzak” şarkısı için de Sakiler’e “Dünyadan Uzak” şarkılarında vokal
koçluğu yaptığını belirtti.

EVE İŞ GETİRMİYORUZ
İpek Açar “Herkesin mi sesi güzel olur ailede? Anneannen, annen,
dayın, sen… Evde birlikte şarkı söylüyor musunuz?” diye sorunca
Hande Ünsal’dan esprili bir yanıt geldi: “Evde şarkı söylemiyoruz.
Meslek olarak gördüğümüz için herhalde eve iş getirmiyoruz” dedi.

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