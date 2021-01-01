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Duayen Gazeteci’ye Duygusal Veda

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Duayen Gazeteci’ye Duygusal Veda
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28 Temmuz 2021 - 15:11
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Fikret Ercan, hayatını kaybeden duayen gazeteci Reyhan Can’a sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci Reyhan Can 27 Temmuz 2021 Salı günü vefat etti. Kurul, TGC üyesi Erkut Can’ın da eşi olan Reyhan Can’ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Üyemiz Reyhan Can’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Reyhan Can’ın ailesinin, yakınlarının ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.” 

‘ŞİMDİ BİR ABLAMI KAYBETTİM…’

Söz konusu vefat haberinin ardından Hürriyet Gazetesi Eski Yazı İşleri Müdürü Fikret Ercan’dan duygusal bir paylaşım geldi. Sözlerine “AH BE REYHAN ABLA…” diye başlayan Hürriyet Gazetesi’nin efsane yöneticisi sözlerine şöyle devam etti: “Haberi aldığımda kalbime bir yumruk oturdu. Tanımayanlar için haber şuydu: ‘Duayen gazeteci Reyhan Can hayatını kaybetti.’ Onu seven ve tanıyanlar için iki satırlık haber değildi bu. Beni aldı 1968 yılına götürdü. Gazeteciliğe ilk başladığım Hürriyet’in çıkardığı Yeni Gazete’ye. Bir fotoğraf karesi. Başta rahmetli gazeteci Acar Şölen yanında yine rahmetli Zahir Güvemli hemen yanında ben çaylak gazeteci 20’li yaşlarda ben. Yanımda ilk ustam Erkut Can ve eşi Reyhan Can. Onlar da yeni evliydiler. Mesleğimin ilk yılarında bana büyük destek oldular. O kadar kurt gazetecinin arasında hem beni kolladılar hem de işi öğrettiler. Yaşadığım sürece unutmam mümkün değil. Sonra Hürriyet’ten ayrılıp kendi işlerini kurdular. Ama yıllar boyu sevgilerini ve desteklerini benden esirgemediler. Onlar benim için gerçek bir abi ve abla oldu. Şimdi bir ablamı kaybettim. Ah be Reyhan abla… Huzur içinde uyu.”

İşte o paylaşım…

REYHAN CAN KİMDİR?

İstanbul 1943 doğumlu. İktisadi Ticari Bilimler Akademisi mezunu. Mesleğe 1966 yılında Hafta Sonu Gazetesi’nde başladı. Hürriyet ve Şey gazetelerinde görev yaptı. Aktüel Yayıncılık A.Ş. ve VİP Magazin’i kurdu. İngilizce biliyordu. Evli ve iki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

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