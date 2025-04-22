ŞEYMA SUBAŞI ECZACILIK ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bu kez özel hayatıyla değil, katıldığı üniversite etkinliğiyle gündeme geldi. Güzellik sektörüne giriş yapan Subaşı, kurucu ortağı olduğu kozmetik markasını temsilen eczacılık öğrencilerinin kongresinde konuşmacı olarak yer aldı.

Üniversite öğrencileriyle buluşan Subaşı’nın kongrede konuşma yapması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle eczacılık gibi akademik ve mesleki bir alanda, alan dışı bir figürün kürsüye çıkması bazı kullanıcılar tarafından eleştiriyle karşılandı.

KÜRSÜYE ÇIKIP KONUŞMA YAPTI

Bir TikTok kullanıcısının “Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip, Şeyma Subaşı’yı görmüş müyüzdür?” notuyla paylaştığı videoda, Subaşı’nın öğrencilere seslendiği anlar yer aldı. Konuşması sırasında, güzellik sektörüne giriş sürecinden ve kendi markasının kuruluş hikayesinden bahsettiği öğrenildi.

GÜZELLİK SEKTÖRÜNE DÖRT AY ÖNCE ADIM ATMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Şeyma Subaşı, yaklaşık dört ay önce güzellik ve kişisel bakım alanında faaliyet gösteren bir kozmetik markasının kurucu ortağı olarak sektöre adım atmıştı. Kısa sürede dikkat çeken marka, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmıştı. Bu etkinlik de markanın tanıtım faaliyetleri kapsamında değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Subaşı’nın eczacılık gibi sağlık temelli bir alanda konuşmacı olarak yer alması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar, alan dışı isimlerin akademik organizasyonlarda yer almaması gerektiğini savunurken, bazıları da kozmetik sektöründeki girişimciliği nedeniyle etkinliğe katılımını olumlu değerlendirdi.

Subaşı, daha önce yaptığı evlilikler, lüks yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ancak bu kez üniversite kürsüsünden verdiği mesajlar gündem oldu.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/