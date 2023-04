“Oregon” zamansız bir film

◊ Bu ikili nasıl bir araya geldi?

Aslı İnandık: Filmin yönetmeni Kerem’le (Ayan) Serkan’ı ikna ettik.

Serkan Çayoğlu: Ben geldiğimde zaten Aslı vardı. O yüzden pek de seçeneğim yoktu.

Aslı İnandık: Benimle tanışınca karşı koyamayacağını anladı. Şaka bir yana çok eskiye dayanan bir süreç “Oregon”un filizlenmesi. Ümit Ünal aslında Kerem çeksin diye bu senaryoyu yazıyor. 2 sene önce de Kerem bana ulaştı. Gaye karakterini oynamayı isteyip istemeyeceğimi sordu. Senaryoyu bir solukta okudum. Zaten Ümit Ünal’ın kalemini çok seviyorum. Senaryolarında bir büyü olduğunu düşünüyorum. Senaryoyu çok beğendim ve olumlu dönüş yaptım.

Serkan Çayoğlu: Ben de Aslı ile benzer duygular yaşadım. Senaryo çok samimi yazılmıştı. Karakteri de çok sevdim.

Aslı İnandık: “Çekerken çok eğlendik” lafı klasiktir… Gerçekten öyleydi. Sete girmeden önce hepimiz arkadaş olduk. Bu sayede samimiyeti kurduk ve çekimlerde doğaçlama yaparken de ortaya güzel şeyler çıktı.

◊ Daha önceden tanışmıyordunuz değil mi?

Serkan Çayoğlu: Hayır, tanışmıyorduk.

BENİM TAM ZITTIM

BİR KARAKTER

◊ Canlandırdığınız karakterlerden bahseder misiniz?

Serkan Çayoğlu: İki karakter de sinema-televizyon okuyor ama 80’lerin şartlarından sektörde barınmak konusunda zorlanıyorlar. Sonra Bodrum’a taşınıyorlar. Bodrum’da da hediyelik eşya tasarlayıp satıyorlar. İstanbul’a gelmelerinin sebebi ellerindeki bir kaset. Kaseti arkadaşlarına teslim etmek istiyorlar.Bir günde geçen bir macera. Karakterim de Gaye’ye âşık ve çok saf bir tip. Daha önce hiç oynamadığım bir karakter. Böyle fırsatları yakalamak kolay olmuyor. Benim de renk katabileceğim bir rol oldu.

Aslı İnandık: Serkan’ın canlandırdığı Hakan, gerçekten ondan çok farklı. Hem onu tanıdıkça hem de daha önceki oynadığı rolleri görünce karakterin, her anlamda Serkan’dan ayrıldığını söylemek mümkündü. Taban tabana zıtlar.Canlandırdığım Gaye ise ilişkide daha baskın ve dominant. Gaye, hep Hakan’ın yaptığı hataları toparlamış, örtbas etmiş. Olaylara daha soğukkanlılıkla yaklaşmış. Hakan, daha panik ve aklına estiğini yapan biri. Tam da böyle zıtlıkta bir ilişkileri var. Bu daha önce izlemeye alışık olduğumuz ikili ilişkilerden farklı. Her şeyden önce arkadaşlar.

◊ Siz Gaye’ye ne kadar yakınsınız?

Aslı İnandık: Çok! Bu arada Gaye daha aklıselim, dominant dedim ama aslında o da biraz belaya sürükleniyor. Filmin ters köşe yapmasının sebebi o. Ama bana yakın bir karakter.

◊ Film sayesinde 80’li yılların ruhunu yaşamak nasıldı?

Aslı İnandık: Değişikti. Role hazırlanma sürecimde annemleri aradım ve birçok şey sordum. Mesela konuşma tarzımız o zamana göre çok farklı. Dilimiz sosyal medyanın da etkisiyle çok değişti.

Serkan Çayoğlu: Sahneyi bir anda “bunu söylememeliyiz” diye kesiyorduk. 80’lerin büyüsü çok güzel. Bence her oyuncu dönem rolü oynamak ister.

Aslı İnandık: Sete gidine başka bir dünyaya gelmiş gibiydik.

KARİYERİMİZİN

BAŞINDA GİBİYİZ

◊ Aslı Hanım, sosyal medyada çektiğiniz videolar herkesi çok güldürüyor. Peki siz en çok neye gülüyorsunuz?

Aslı İnandık: Ben artık her şeye çok zor gülüyorum. Zaten kendim gülmeden o videoları da koymuyorum. Artık neredeyse sadece Instagram ya da Twitter’da önüme çıkan videolara gülüyorum. Tabii ki var güldüğüm bazı dizilerim de…

Serkan Çayoğlu: Ben de sosyal medyadaki videolara gülüyorum.

Aslı İnandık: “Partnerim Aslı İnandık’a çok gülüyorum” diyeceksin!

Serkan Çayoğlu: Aslı’nın videolarına çok gülüyorum! Bu arada Yemek programıyla tanıdığımız Martha Stewart hakkında yaptığı seri çok iyi.

◊ Kariyerinizin hangi dönemindesiniz?

Aslı İnandık: Kariyerimin başındaymışım gibi hissediyorum. Çünkü hiçbir zaman, hiçbir şeyle tam olarak tatmin olmuyorum. Ne kadar yol alırsam alayım kendime sürekli yeni hedefler koyuyorum.

Serkan Çayoğlu: Her işte bir şeyler öğreniyorsun, o yüzden gerçekten başındaymış gibiyiz. En güzel duygu da bu. Şu kadar daha oyunculuk yaparım demiyorum, plan yapmıyorum. Bu işe keyif aldığım ve motive olduğum sürece devam edeceğim. Ki bence uzun yıllar sürecek.

Aslı İnandık: Mesleğimiz de derya deniz.

ÖZGE, SERKAN’DAN

DAHA EĞLENCELİ

◊ Özel hayatlarınızda da eğlenceli olan taraf sizler misiniz?

Aslı İnandık: Serkan’ın cevabını ben verebilir miyim, kesinlikle Özge (Gürel) daha eğlenceli! Bize geldiler bir gün. Özge ve ben kombinasyonundan kimseye konuşma fırsatı kalmadı. Serkan zaten gerektiği zaman bir cümle kuruyor.

Serkan Çayoğlu: Ahad (Kazmaz) da artık masayı terk etti, gitti mangalın başına.

Aslı İnandık: Özge ve ben bütün gece susmadan konuştuk.

Serkan Çayoğlu:

İkisinin de enerjisi çok yüksek. Ben daha sakin biriyim. Bizim ilişkide de Özge çok enerjik ve eğlencelidir. Ben de uyum sağlarım. Arkadaşlarım Özge ile tanıştıktan sonra artık onun arkadaşı olur.

Aslı İnandık: Serkan’ın çok karanlık bir komedi anlayışı var. Setin ilk bir haftası çözememiştim. Ama Serkan’ı tanıdıktan sonra anlıyorsun. Sette Serkan şaka yaptığı zaman herkes gülüyordu, çünkü ondan da hiç beklemiyorsun.

Serkan Çayoğlu: Evet, çoğu zaman da buz kestirdim. Bir tek ben eğleniyordum o sırada.

■ Bu filmi izleyenlerde nasıl bir his uyandıracaksınız?

Serkan Çayoğlu: Eğlenecekler, iyi hissedecekler.

Aslı İnandık: Genel olarak hepimizin nefes almaya, mutlu hissetmeye ihtiyacı var. Beynin geçmişi iyi hatırlamak gibi bir huyu vardır. Geçmişe bakmanın da iyileştirici tarafı var. Hepimizin o zamanlara bakıp özenmişliği ya da içinde yaşamak istemişliği var. Bu Film de insanlara o nostaljik duyguyu verecek ve nefes aldıklarını hissettirecek.

Serkan Çayoğlu: O kadar keyifli bir film ki insanlar 5-10 sene sonra bile bu filmi açtığında eğlenecek.

Aslı İnandık: Zamansız da bir film. 80’lerin toplumsal veya siyasi zeminine oturmuş bir film gibi gözükse de şimdiye göz kırpan tarafı da var “Oregon”un.

YAKINLARINI KAYBETME

DUYGUSU ÇOK KORKUTUCU

◊ Hayattaki en büyük korkunuz ne?

Aslı İnandık: Sevdiklerimin ölümü.

Serkan Çayoğlu: Yakınlarını kaybetme duygusu en korkutucu şey.

◊ Kendinizde en sevmediğiniz özelliğiniz?

Aslı İnandık: Kaygılı olmam…

Serkan Çayoğlu: Bazen kendime karşı çok sert olabiliyorum. Bazen bir durup yaptığın şeyleri de gözden geçirip kendini de ödüllendirmen gerekiyor. Ben onu atlıyorum arada.

◊ Eşinizin en sevdiğiniz yönü nedir?

Aslı İnandık: Her koşulda yanımda olması. Hayatta her zaman iki kişiymişiz gibi hissettirmesi.

Serkan Çayoğlu: Özge, en sıkıcı ortamda bile eğlenecek bir şeyler bulur. Onun yanında sıkılmak mümkün değil. O yüksek enerjisi en sevdiğim yönü.

İSTANBUL’DA HER GÜN SIRA DIŞI

◊ Film, iki karakterin yaşadığı sıra dışı bir günü anlatıyor. Peki siz hiç sıra dışı bir gün yaşadınız mı?

Aslı İnandık: Her günüm öyle benim! Fakat “Soluk” adlı bağımsız bir filmle Antalya Film Festivali’nde ödül almıştım. Aslında ödül beklentim yoktu, adaylar arasında olduğumu da bilmiyordum. Festivalden uçağa yetişmek için tam ayrılmak üzereyken ismim anons edildi, şoke oldum.

1 Kasım 2018’di, hiç unutmuyorum. Konuşma hazırlamamıştım. Çok mutlu ve sıra dışı bir gündü.

Serkan Çayoğlu: İstanbul’da yaşadığımız birçok gün sıra dışı aslında. Mesela ailem Almanya’da yaşıyor, oraya gittiğimde her şey o kadar yavaş akıyor ki… Sakin bir gün geçirdiğin zaman İstanbul’da sıra dışı oluyor.

