Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mehmet Ali Erbil’in ifadesi Ece Ronay’ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil’e seslendi

Mehmet Ali Erbil’in ifadesi Ece Ronay’ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil’e seslendi
4 views
20 Aralık 2021 - 12:44

Mehmet Ali Erbil’in ifadesi Ece Ronay’ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil’e seslendi

Ece Ronay’ın “taciz” ve “hakaret” şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, savcıya ifade vermişti. Mehmet Ali Erbil’in ifadesini duyan Ece Ronay çileden çıktı. Ronay Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’e seslendi.

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 1

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “taciz” ve “hakaret” sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 2

Mehmet Ali Erbil, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermişti.

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 3

Adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Erbil’in ifadesinde, “Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim” dediği iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 4

“EVDE ÇOK AÇIK GİYİNME”

Bu ifadeyi gören Ece Ronay, Erbil’in sık sık cesur dekoltesiyle gündeme gelen kızı Yasmin Erbil’e seslendi.

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 5

Ronay paylaşımında şunları söyledi:

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 6

“Baban ifadesinde dekolte giyinip kendisini aradığım yalanını söylemiş.

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 7

Ben telefonumu bilirkişiye teslim edip aksini kanıtlamaya hazırım, bunu da ifademde belirttim.

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 8

 Ama sen kendine dikkat et, dekolte giyince taciz edebileceğini iddia eden bir baban var.

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 9

Evde üstüne başına dikkat et kuzum, ne olur ne olmaz.

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 10

Güzel kızsın, evde çok açık giyinme.

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 11

Kardeşine yapan kızına mı acır.”

Mehmet Ali Erbil'in ifadesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil'e seslendi - Sayfa 18

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Washington Post: Türkiye Bir Döviz Krizini Daha KaldıramazWashington Post: Türkiye Bir Döviz Krizini Daha Kaldıramaz
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPA6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPA
Ivana Sert Maldivler’de Evlendi Gelinlikleri Göz KamaştırdıIvana Sert Maldivler’de Evlendi Gelinlikleri Göz Kamaştırdı
“Taytımı çıkarayım mı hocam” dedi! Yorum yağdı“Taytımı çıkarayım mı hocam” dedi! Yorum yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İBB’den Son Dakika Kar Uyarısı: Bu Akşam Başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Washington Post: Türkiye Bir Döviz Krizini Daha Kaldıramaz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPA
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ivana Sert Maldivler’de Evlendi Gelinlikleri Göz Kamaştırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“Taytımı çıkarayım mı hocam” dedi! Yorum yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil’in ifadesi Ece Ronay’ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil’e seslendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muharrem Sarıkaya’nın skandal tokat görüntülerinin devamı ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nefise Karatay’ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Aralık 20, 2021-4:42 pm
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPAAralık 20, 2021-1:15 pm
Asgari Ücretin Açıklanacağı Saat Belli OlduAralık 16, 2021-3:40 pm
Halk Ekmek Kuyrukları NY Times’ta: Türkler Enflasyonla Boğuşuyor!Aralık 16, 2021-3:36 pm
Ünlülerin Astroloğu Michaela bir kez daha ödüllendi!Aralık 16, 2021-2:47 pm
Mehmet Ceyhan ‘Risklidir’ deyip uyardı!Aralık 9, 2021-4:56 pm
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdiAralık 9, 2021-4:51 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !