Yurdun Batısına Bahar Geliyor

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Sıcaklıklar yurt genelinde 25 dereceye kadar çıkacak. Uzun süreli ve besleyici yağışlar ise önümüzdeki dönemde beklenmiyor.

Türkiye yavaş yavaş yaz aylarına hazırlanıyor.

Sıcakların mevsim normalinin oldukça altında seyrettiği karlı, yağmurlu mart ayının ardından baharın tam anlamıyla hissedileceği nisan geldi.

Nisanın ilk haftasında sıcaklıklar artması bekleniyor. Yeni bir yağışlı hava dalgası ise yok. Buharlaşma oranını artıracak bu durum, barajlarındaki doluluk yüzde 10 seviyelerinde olan Ankara’yı susuzluk açısından tedirgin ediyor.

YURDUN DÖRT BİR YANI ISINIYOR

Marmara Bölgesi’nde rüzgar lodos yönlü esecek. Bölgedeki sıcaklığın 15-16 dereceye yükselmesi beklenirken hafta sonu İstanbul, 20 dereceleri görecek. Bölgede cuma günü hava güneşli ancak hafta sonu bahar yağmurları görülebilir.

Ege’de beklenen lodosun kuvvetinin hafif olması bekleniyor. Hafta sonu yağış olsa da sıcaklık özellikle sahillerde 20 dereceyi geçecek.

İç Anadolu Bölgesi’nde de artan sıcaklıklarla beraber değerler 17-18’lere yükselecek. Akdeniz’de de zaman zaman yağış bekleniyor. Sıcaklıkların hafta sonuyla birlikte bahar değerlerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’de cuma günü Ordu, Giresun, Rize kesiminde yağış etkili olacak ancak bölgenin batısındaki yağışlar zayıf seyredecek. Sıcaklıklar diğer bölgelere kıyasla düşük ancak bahar sıcaklıkları pazar gününden itibaren Karadeniz’de etkili olacak.

NTV