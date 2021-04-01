HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Yurdun Batısına Bahar Geliyor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yurdun Batısına Bahar Geliyor
9 views
01 Nisan 2021 - 18:21
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Sıcaklıklar yurt genelinde 25 dereceye kadar çıkacak. Uzun süreli ve besleyici yağışlar ise önümüzdeki dönemde beklenmiyor.

Türkiye yavaş yavaş yaz aylarına hazırlanıyor.

Sıcakların mevsim normalinin oldukça altında seyrettiği karlı, yağmurlu mart ayının ardından baharın tam anlamıyla hissedileceği nisan geldi.

Nisanın ilk haftasında sıcaklıklar artması bekleniyor. Yeni bir yağışlı hava dalgası ise yok. Buharlaşma oranını artıracak bu durum, barajlarındaki doluluk yüzde 10 seviyelerinde olan Ankara’yı susuzluk açısından tedirgin ediyor.

YURDUN DÖRT BİR YANI ISINIYOR

Marmara Bölgesi’nde rüzgar lodos yönlü esecek. Bölgedeki sıcaklığın 15-16 dereceye yükselmesi beklenirken hafta sonu İstanbul, 20 dereceleri görecek. Bölgede cuma günü hava güneşli ancak hafta sonu bahar yağmurları görülebilir.

Ege’de beklenen lodosun kuvvetinin hafif olması bekleniyor. Hafta sonu yağış olsa da sıcaklık özellikle sahillerde 20 dereceyi geçecek.

İç Anadolu Bölgesi’nde de artan sıcaklıklarla beraber değerler 17-18’lere yükselecek. Akdeniz’de de zaman zaman yağış bekleniyor. Sıcaklıkların hafta sonuyla birlikte bahar değerlerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’de cuma günü Ordu, Giresun, Rize kesiminde yağış etkili olacak ancak bölgenin batısındaki yağışlar zayıf seyredecek. Sıcaklıklar diğer bölgelere kıyasla düşük ancak bahar sıcaklıkları pazar gününden itibaren Karadeniz’de etkili olacak.

NTV

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacakGüvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak
Acun’un Silme Nedeni Ortaya ÇıktıAcun’un Silme Nedeni Ortaya Çıktı
Fetö ve PKK Üyeleri Sınırda YakalandılarFetö ve PKK Üyeleri Sınırda Yakalandılar
Kocaeli’de balıkçı teknesi battıKocaeli’de balıkçı teknesi battı
Mehmet Ali Erbil Ekrana DönüyorMehmet Ali Erbil Ekrana Dönüyor
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yurdun Batısına Bahar Geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazine’den Kripto Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun’un Silme Nedeni Ortaya Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fetö ve PKK Üyeleri Sınırda Yakalandılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kocaeli’de balıkçı teknesi battı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil Ekrana Dönüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Azerbaycan, Türkiye arasında yeni dönem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nagehan Alçı’ya Hakaret Cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar Filtre Kurbanı Oldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Yurdun Batısına Bahar GeliyorNisan 1, 2021-6:21 pm
Hazine’den Kripto AçıklamasıNisan 1, 2021-6:16 pm
Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacakNisan 1, 2021-5:59 pm
Acun’un Silme Nedeni Ortaya ÇıktıNisan 1, 2021-11:36 am
Fetö ve PKK Üyeleri Sınırda YakalandılarNisan 1, 2021-11:29 am
Kocaeli’de balıkçı teknesi battıNisan 1, 2021-11:25 am
Mehmet Ali Erbil Ekrana DönüyorNisan 1, 2021-11:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.