YRP – AK Parti görüşmelerindeki pazarlık ortaya çıktı! ‘100’e yakın ilçe…’

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Yeniden Refah’la yaptığımız görüşmelerde bir mutabakata varamadık. Çünkü bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50’nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu. 100’e yakın ilçeydi…” ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.
Yeniden Refah Partisi ile işbirliği tartışmalarına değinen Ala “Bir mutabakata varamadık” diye konuştu.
“Bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50’nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu” diyen Efkan Ala, şöyle devam etti:
“Kocaeli’de yüzde 55 almışız. Sakarya’da yüzde 65 ile seçilmiş. İlçe olarak İnegöl. Yüzde 65 ile seçilmiş. 100’e yakın ilçeydi. O kadar detayına girmek istemiyorum. Kütahya’yı, başka yerleri istediler. Görüşmelerde şöyle bir anlayıştan hareket ettik. Bizde olan yüzde 50’nin 60’ın üstünde olan il ve ilçeyi vermemizin ne anlamı olabilir? Burada bir anlaşma sağlanamadı. Anlaşamama konusunda anlaştık. Mutabakata varılmadı ve ondan sonra da Cumhur İttifakı çatısı altında değil Yeniden Refah Partisi. Bazı yerlerde, toplantılarda, bazı adayları bunu özellikle söylüyorlar. Çok net açık biçimde Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı içerisinde değildir.”