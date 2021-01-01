Aşı Karşıtlarına Seslendi !

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından Osmanlı döneminden kalma aşı sertfikasının fotoğrafını paylaştı.

Aşı karşıtlarına değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Osmanlı’dan kalma bir aşı sertifikasının görüntüsünü paylaşan Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

“Zorunlu aşı uygulamasını duyunca arı sokmuş gibi bağıranlar için: Osmanlı İmparatorluğu’nda 1908 (1326)daki salgında kullanılan aşı sertifikası. Mısır, Girit gib imparatorluk topraklarında da zorunlu aşılama uygulanıyor. Kimse buna karşı toplantılar düzenleyemiyor.”