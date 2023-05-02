Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Survivor’da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü

Survivor’da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
02 Mayıs 2023 - 10:20
Survivor’da yaşanan gergin anlara bir yenisi daha eklendi. Ekranların sevilen yarışması Survivor’da yarışmacı Osman Can’ın hareketi tepki topladı. Osman Can’ın elindeki halkayı fırlatmasıyla sinirler gerildi. Sunucu Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı’dan tepkiler gecikmedi.

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 1

Survivor’ın yeni bölümünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Gün geçtikçe azalan yarışmacı sayısı ile beraber mücadeleler kızışmaya başlıyor.

115

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 2

1 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor’ın yeni bölümünde Osman Can agresif tavırlarda bulundu.

215

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 3

Elindekini fırlatan Osman Can’a Murat Ceylan’dan tepki geldi.

315

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 4

Tv8’in sevilen yarışma programı Surivor tüm heyecanıyla devam ediyor

415

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 5

Şampiyonluğa adım adım yaklaşılan yarışmada haftanın ilk iki eleme adayı Barış ve Ertuğ olmuştu.

515

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 6

1 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

615

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 7

Oyunun sonunda gerçekleşecek ada konseyi ile beraber üçüncü eleme adayı da belli olacak.

715

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 8

MURAT CEYLAN FENA KIZDI!
Survivor’ın 1 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

815

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 9

Halka oyunu oynanan Survivor’da gergin anlar yaşandı.

915

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 10

Yarışmacılardan Aziz’in halkayı fırlatamadı. Bu durumu gören Osman Can, “Çevirme bileğini” diyerek Aziz’e seslendi.

1015

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 11

Oyunun ardından sinirlenen Osman Can eline aldığı halkayı paravana fırlattı. Paramparça olan halka etrafa sıçradı.

1115

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 12

Bu duruma tepkisini göstermeyi ihmal etmeyen sunucu Murat Ceylan adeta küplere bindi.

1215

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 13

Osman Can’ı uyaran Murat Ceylan, “Bu halka ekip arkadaşımın yüzünün kenarından sekti. Bu tip isyanları kabul etmiyoruz.” dedi.

1315

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 14

Olay sadece Murat Ceylan’ın sözleriyle noktalanmadı. Ada konseyine gelen Acun Ilıcalı da Osman Can’a konuştu.

1415

Survivor'da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü - Sayfa 15

Ilıcalı, “Garip bir durum var. Hıncını bir şeyden çıkartma boyutundasın. Öyle bir anlık bir olay değil bu yani. Üç-beş gündür böylesin. Yaptığın hareketler mantığı zorlamaya başladı.” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti’li Canikli: 7’li masa ulus devletini tehdit ediyorAK Parti’li Canikli: 7’li masa ulus devletini tehdit ediyor
Bursa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında 18 yaralı tedavi görüyorBursa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında 18 yaralı tedavi görüyor
Bedava doğal gaz için EPDK Başkanı’ndan açıklama: Vatandaşın tereddütü olmasınBedava doğal gaz için EPDK Başkanı’ndan açıklama: Vatandaşın tereddütü olmasın
Beşiktaş’ın yüzü borsada da güldüBeşiktaş’ın yüzü borsada da güldü
Asgari ücrete ara zamda 3 farklı senaryo! İşte konuşulanlar…Asgari ücrete ara zamda 3 farklı senaryo! İşte konuşulanlar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Altaylı’dan dikkat çeken sığınmacı yazısı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Malatya’da gece yarısı korkutan deprem!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
O ülkeye seyahat edecekler dikkat! Yeni dönem başladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BOTAŞ’tan sanayi gazına büyük indirim! 1 Mayıs itibarıyla başladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor’da sinirler gerildi! Yarışmacı elindekini fırlatınca Murat Ceylan fena püskürdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sınırları zorlayan Eda Taşpınar’dan unutulmaz doğum günü kutlaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaz sezonu açıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen: Aşık olunca çiçek açıyorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hamburger yerken kalpleri kenetlenmişti: Aşığım sana, savaşçım benim!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !