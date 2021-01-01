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Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu
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22 Aralık 2021 - 15:39

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu

Bir süre önce kızı Melisa’nın kendisiyle kalması konusunda paylaşım yapan ve içini döken Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile bu konuda ters düşmüştü. Son olarak eski karı koca maçta pişti oldu.

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu - Sayfa 1

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı bir süre önce Acun Ilıcalı ise kızlarının kimde kalacağı konusunda anlaşmazlık yaşamıştı.

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu - Sayfa 2

Yaşananlar ardından kızını görmek için İstanbul’a dönen Subaşı sevgilisini özleyince yine Miami’ye döndü. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen maça sevgilisiyle giden Subaşı maçta Acun Ilıcalı ile pişti oldu.

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu - Sayfa 3

Eski karı-koca maçtan ayrı ayrı paylaşımlar yapınca durum sosyal medyada fark edilip gündem oldu.

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu - Sayfa 4

İkilinin birbiriyle konuşup konuşmadığı bilinmezken Şeyma Subaşı’nın keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu - Sayfa 5
Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu - Sayfa 6

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu - Sayfa 7

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu - Sayfa 13

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