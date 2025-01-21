AYŞE BARIM SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME! OYUNCU DENİZ IŞIN İFADEYE ÇAĞRILDI

AYŞE BARIM SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME! DENİZ IŞIN “MAĞDUR” SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya çıkan iddialar üzerine yeniden soruşturma başlattı. Çalışma hürriyetinin gidişatı ve şantaj suçlamalarının odağındaki Barım’a yönelik, yurt yönetiminin yasaklanması kararı uygulanmıştı.

DENİZ IŞIN “MAĞDUR” OLARAK İFADE VERECEK

Daha önce tanık sıfatıyla Serenay Sarıkaya’nın ifadesine katılan savcılık, bu kez oyuncu Deniz Işın’ı “mağdur” sıfatıyla ifade vermek üzere toplandı. Deniz Işın’ın yarın saat 11.00’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na katılmasının ifade edilmesi bekleniyor.

“BİRÇOK OYUNCUNUN ÖNÜ KESİLDİ”

Deniz Işın, daha önce Ayşe Barım’ın tekelleşmeye neden olduğunu ve birçok oyuncunun işlerine engel olmaya çalıştığını açıkça dile getirmişti. Işın, sosyal medyada yaptıkları şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kadın dayanışmasından bahseden biri, kaç kadın oyuncunun hayatını düşündü mü? Kendi kişisel ilişkileriyle engel olmaya çalışan, birçok yetenekli kadın oyuncunun önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa, kadın ve insan haklarını savunucularının buna ses çıkarması gerekirdi.”

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler, sektörün iç dinamikleri üzerinde büyük yankı uyandırdı. Menajer Ayşe Barım ile ilgili gelişmeler kamuoyunda ayrıntılı olarak takip ediliyor.