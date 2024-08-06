Filenin Sultanları, olimpiyat yarı finalinde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya geldi. Sultanlar, karar setini alarak 3-2 kazandı. Türkiye voleybol tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Rakibimiz İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finalde Filenin Sultanları, Çin ile karşı karşıya geldi. Türkiye sahadan 3-2 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

MELİSSA VARGAS’TAN 42 SAYI

Çeyrek final maçında müthiş bir performans sergileyen Filenin Sultanları’nda Melissa Vargas 42 sayı ile katkı sağladı.

HANDE BALADIN SAKAT SAKAT OYNADI

Mücadelede sakatlanan Hande Baladın büyük bir fedakarlık yaparak sakatlanmasına rağmen kenara gelmedi. Oyuna devam eden Hande gözyaşlarını tutamadı.

RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ

Filenin Sultanları, yarı finalde 8 Ağustos Perşembe İtalya-Sırbistan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.