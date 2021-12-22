Çiğdem Toker O İddiayı Aktardı: Düzenlemeyi Erken Öğrenenler Ne Yaptı?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı uygulama sonucunun “Vatandaşın bükülen sırtı ve pahalı seçim” olarak yorumladı.

Toker, “Hazine’nin yükünün arttığını söylerken, “Dolaylı vergileri artıracak. Kamu hizmetleri için gereken harcamalardan vazgeçecek. Banknot Matbaası fazla mesai yapacak. Yani para basacak. Mali disiplinin darmadağın olması iktidar için önemsiz. Önemli dertler belli: Erdoğan’ın takıntısı nedeniyle faiz artırımına gitmeden, hatta faizin adını bile anmadan seçime hazırlanmak” dedi.

Toker, şu ifadeleri kullandı:

“İddia o ki, ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ gibi gayet masum (!) bir isim takılmış bu düzenlemeyi önceden öğrenenler gece 18 TL’den 1 milyar dolar sattı. Ertesi sabah da gerilemiş kur üzerinden döviz aldı.

Temel yaşam kaynaklarından biri olan gıdada büyük bir daralma yaşanacağı uyarısı var. Çiftçi vatandaşına gübre desteği vermekten kaçınan bir iktidar, kamu bankalarını da kullanarak vatandaşın sırtından zengini daha da zenginleştirecek servet transferi için kolları sıvamış bulunuyor. Çok pahalı bir seçime gidiyoruz.”