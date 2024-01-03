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Survivor’da ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor’da ikinci eleme adayı belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ocak 2024 - 12:57
Survivor All Star 2024 yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. “Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2024 dokunulmazlığın sahibi kim oldu? Haftanın eleme adayı kim oldu?” soruları yanıtını buldu.

Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu! - Sayfa 1

TV8’in popüler yarışma programı Survivor All Star 2024 yeni sezonuyla 1 Ocak Pazartesi günü başladı. Survivor All Star ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu! - Sayfa 2

Mavi takım ve kırmızı takım olarak mücadele eden yarışmacılar sezonun ikinci dokunulmazlık oyunu için parkurda ter döktü.

Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu! - Sayfa 3

Survivor All Star 2024’ün ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.

Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu! - Sayfa 4

İkinci aday belli oldu

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Sezonun ikinci eleme adayı mavi takımdan Yaman oldu.

Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu! - Sayfa 5

Survivor All Star 2024’ün ilk eleme adayı kırmızı takımdan Doğukan Manço olmuştu.

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