Survivor’da ikinci eleme adayı belli oldu!

TV8’in popüler yarışma programı Survivor All Star 2024 yeni sezonuyla 1 Ocak Pazartesi günü başladı. Survivor All Star ikinci bölümüyle ekrana geldi.
Mavi takım ve kırmızı takım olarak mücadele eden yarışmacılar sezonun ikinci dokunulmazlık oyunu için parkurda ter döktü.
Survivor All Star 2024’ün ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.
İkinci aday belli oldu
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Sezonun ikinci eleme adayı mavi takımdan Yaman oldu.
Survivor All Star 2024’ün ilk eleme adayı kırmızı takımdan Doğukan Manço olmuştu.