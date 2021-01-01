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Sevgilisini Öpmelere Doyamadı

Sevgilisini Öpmelere Doyamadı
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24 Ekim 2021 - 13:31
36 yaşına giren ünlü şarkıcı Hadise’ye iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler’den romantik bir sürpriz geldi. İkilinin Paris pozları ise sosyal medyayı salladı.

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler’de buldu.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 2

İş insanı ile birlikteliği temmuz ayında Bodrum’da belgelenen şarkıcı, 36 yaşına bastı.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 3

Ünlü popçu, “Doğum günü kutlamaları başladı” notu ile yeni yaşı için paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 4

Takipçileri, Hadise’yi mesaj yağmuruna tuttu.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 5

Mehmet Dinçerler de sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada kutladı.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 6

“HEP YANIMDA OL”

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan iş insanı, “Hep yanımda ol, iyi ki doğdun” sözleriyle Hadise’ye seslendi.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 7

Instagram’da 13,1 milyon takipçisi bulunan Hadise, Mehmet Dinçerler’in gündem olan gönderisine, kayıtsız kalmadı ve “Benim adamım” yorumunu yazdı.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 8

Hadise’den bir gün sonra yeni paylaşımlar geldi.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 9

Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le pozlarını sosyal medyada yayınlayan şarkıcı, “Hadise, Paris’te” notunu düştü.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 10

Popçu, Instagram’ın hikaye bölümünden yayınladığı karede ise Dinçerler’i kastederek, “Bana ‘seni doğum gününde Paris’e götürmeme izin ver’ dedi” mesajını yazdı.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 11

İş insanı, doğum gününde sevgilisine romantik bir sürpriz yaparak, Paris seyahati organize etti. Hadise’nin mutluluğu ise fotoğraflara da yansıdı.

Paris'te aşka geldiler! Mehmet Dinçerler Hadise'yi öpmelere doyamadı! - Sayfa 12

Dinçerler, sevgilisini öpmelere doyamadı.

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