Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler’de buldu.
İş insanı ile birlikteliği temmuz ayında Bodrum’da belgelenen şarkıcı, 36 yaşına bastı.
Ünlü popçu, “Doğum günü kutlamaları başladı” notu ile yeni yaşı için paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Takipçileri, Hadise’yi mesaj yağmuruna tuttu.
Mehmet Dinçerler de sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada kutladı.
“HEP YANIMDA OL”
Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan iş insanı, “Hep yanımda ol, iyi ki doğdun” sözleriyle Hadise’ye seslendi.
Instagram’da 13,1 milyon takipçisi bulunan Hadise, Mehmet Dinçerler’in gündem olan gönderisine, kayıtsız kalmadı ve “Benim adamım” yorumunu yazdı.
Hadise’den bir gün sonra yeni paylaşımlar geldi.
Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le pozlarını sosyal medyada yayınlayan şarkıcı, “Hadise, Paris’te” notunu düştü.
Popçu, Instagram’ın hikaye bölümünden yayınladığı karede ise Dinçerler’i kastederek, “Bana ‘seni doğum gününde Paris’e götürmeme izin ver’ dedi” mesajını yazdı.
İş insanı, doğum gününde sevgilisine romantik bir sürpriz yaparak, Paris seyahati organize etti. Hadise’nin mutluluğu ise fotoğraflara da yansıdı.
Dinçerler, sevgilisini öpmelere doyamadı.