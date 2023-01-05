Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Gaziosmanpaşa’da kavga eden kadınları kimse ayıramadı

Gaziosmanpaşa’da kavga eden kadınları kimse ayıramadı
2 views
05 Ocak 2023 - 11:59
Gaziosmanpaşada kavga eden kadınları kimse ayıramadı

Gaziosmanpaşa’da kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta zorlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya tutuşan iki kadın, birbirlerinin saçını çekti. Çevredekiler, olan biteni anlamaya çalışırken, bir erkek de kadını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya çalışan erkeğe de vurdu.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın, kadınlardan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü.

Dakikalar süren Kavga sonrası uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Engelli komşusunun babasını öldürmüştü: İfadesini değiştirdiEngelli komşusunun babasını öldürmüştü: İfadesini değiştirdi
Londra’daki en pahalı 10 konut satışı açıklandı… Aydın Doğan’ın kızı da listedeLondra’daki en pahalı 10 konut satışı açıklandı… Aydın Doğan’ın kızı da listede
‘Yeni Evim’ projesinde merak edilen sorular yanıt buldu‘Yeni Evim’ projesinde merak edilen sorular yanıt buldu
Eda Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Bizi de derinden üzdüEda Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Bizi de derinden üzdü
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıFutbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akhisarspor’da Şentürk Karabak dönemi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Su dolu balonla Hatice’yi gözünden yaralayan sanıklardan tepki çeken savunma
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Muslera’nın davranışı büyük takdir topladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın trafikte tacize uğradı: Bulacağım seni
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’den Eden Hazard bombası! Transferi Batshuayi bitirecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi… Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tüm zincir marketlerde ‘süresiz’ geçerli olacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gaziosmanpaşa’da kavga eden kadınları kimse ayıramadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Engelli komşusunun babasını öldürmüştü: İfadesini değiştirdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldiAralık 30, 2022-3:02 pm
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’Aralık 22, 2022-4:39 pm
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAralık 22, 2022-4:38 pm
Benzinden sonra motorine de zam geliyorAralık 16, 2022-3:39 pm
İSPARK otopark ücretlerine rekor zam!Aralık 16, 2022-3:37 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !