Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘seccade’ çıkışı! “Zoru görünce…”

Bahçeli, İstanbul’da partisinin İstanbul İl Başkanlığı iftar programında açıklamalarda bulundu. ‘Seccade’ fotoğrafı üzerinden Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Bahçeli, “Seccadeye ayakla basana hoş görüyle bakılmaz. Ayakkabısıyla seccadeyi kirletenlerin zoru görünce, görmedim, üzgünüm, pardon, demeleri bir işe yaramaz” şeklinde konuştu.
Bahçeli ayrıca geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, “300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülkeye. Temiz para, uyuşturucu baronlarının parası” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Temiz parayı uyuşturucu tacirlerinden alacağını söyleyen birinin ciddiye alınır tarafı yok” dedi.
Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Milli ve manevi mirasımız kapsamında, seccadeye ayakkabıyla basılmaz, basılamaz, basanlara da hoşgörüyle bakılamaz. Sakarya Savaşı’nın Sakarya ilimizde yapıldığını sanan, Mersin’i Güneydoğu’nun incisi yapan bir cumhurbaşkanı adayına ne anlatsak boştur.
Başka coğrafyalarda komünist kalmamışken, Türkiye’de yuvalanan komünist ajanlar, 14 Mayıs öncesi gizlendikleri hücrelerden nasıl da can havliyle ortalığa dökülmüşlerdir.
Türk düşmanları 14 Mayıs öncesi bütün kozlarını masaya sürmüşlerdir. Fakat Türkiye üzerinde karanlık plan yapanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Türkiye’yi satanlarla, Türkiye’yi büyütenler 14 Mayıs’ta sandıkta hesaplaşacaktır. Bu hesap imanla ihanetin arasında görülecektir. Bu hesap şehit ile caninin arasında geçecektir. Zillet ittifakı arkasını zalimlere dayayıp, siyasi yol haritasını başkalarına çizdirse ne yazar, Türkiye karşıtlarının adayı Kılıçdaroğlu olsa ne çıkar. Alayı gelsin, ne kan ne tasa. Allah’ın izniyle hepsine yeteriz.
Temiz parayı uyuşturucu tacirlerinden alacağını söyleyen birinin ciddiye alınır tarafı yok. Kandil, CHP ve İP’in yanındadır. Bizim tarafımız Türkiye. Silahlı terör örgütlerinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bizim adayımız milletin öz ve öz evladıdır. Hasan Cemal isimli yazar bozuntusunun Yeşil Sol Partisi’nin İstanbul milletvekili adayı ilan edilmesini siyasi bir tercih olarak yorumlayan olacak mıdır?
Cumhur İttifakı olarak deprem bölgesini eskisinden çok daha güzel, çok daha güvenli ve insan onuruna yakışır bir şekilde yeni baştan inşa edeceğiz. Ülkemiz depremin yaralarını hızla sarmaktadır. Şu ana kadar depremin vurduğu 11 ilimizde temeli atılan konut sayısı 46 bine yaklaşmıştır. Bir dağılıp, bir toplandılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kenara itip, güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı yardımcılığına dönüş yaptılar. Senaryosunu Türk ve İslam düşmanlarının yazdığı bir oyunda figüranlığa soyundular. 7+2 formatlı masanın çıkar masası olduğunu teyit ettiler. 13 defa toplantılar bir küsüp bir barıştılar. Bunlar sabah başka akşam başkadır. Kılıçdaroğlu, HDP ve PKK’ya neler vadetmiştir. Diyet listenizde neler var? Bu sorular cevap bulmalı.