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Flaş Cem Belevi Açıklaması

Flaş Cem Belevi Açıklaması
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24 Ekim 2021 - 13:06
İrem Derici, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktığı ve ayrıldığı Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu.

Magazin gündemine bomba gibi düşen İrem Derici ve Cem Belevi aşkının kısa sürmesinin ardından İrem Derici cephesi sessizliğini bozdu.

İrem Derici'den flaş Cem Belevi açıklaması! "Cevabı bende olan bir konu değil” - Sayfa 2

Serdar Ortaç’ın konserine giden güzel şarkıcı, Belevi hakkındaki soruları yanıtladı.

İrem Derici'den flaş Cem Belevi açıklaması! "Cevabı bende olan bir konu değil” - Sayfa 3

“Cevabı bende olan bir konu değil” diyen İrem Derici, sözlerine şöyle devam etti.

İrem Derici'den flaş Cem Belevi açıklaması! "Cevabı bende olan bir konu değil” - Sayfa 4

“Hiçbir zaman biriyle beraberim ve ilişkim olduğumu söylemedim. ‘Yalnızım ve hayatımda biri olursa sırtımda getireceğim’ demiştim.”

İrem Derici'den flaş Cem Belevi açıklaması! "Cevabı bende olan bir konu değil” - Sayfa 5

Derici, “Neden sosyal medyada takipleşmeyi bıraktınız?” sorusuna ise kaçamak bir yanıt verdi.

İrem Derici'den flaş Cem Belevi açıklaması! "Cevabı bende olan bir konu değil” - Sayfa 6

“Takipleşmeyi bırakmadık. Şimdi Serdar Ortaç konserini izlemeye gidiyorum”

İrem Derici'den flaş Cem Belevi açıklaması! "Cevabı bende olan bir konu değil” - Sayfa 7

Ancak ikilinin birbirlerini takipten çıktıkları görüldü.

İrem Derici'den flaş Cem Belevi açıklaması! "Cevabı bende olan bir konu değil” - Sayfa 8

Kısa süren ilişkide, Derici’nin Belevi tarafından aldatıldığı iddia edilmişti.

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