Flaş Cem Belevi Açıklaması

Magazin gündemine bomba gibi düşen İrem Derici ve Cem Belevi aşkının kısa sürmesinin ardından İrem Derici cephesi sessizliğini bozdu.
Serdar Ortaç’ın konserine giden güzel şarkıcı, Belevi hakkındaki soruları yanıtladı.
“Cevabı bende olan bir konu değil” diyen İrem Derici, sözlerine şöyle devam etti.
“Hiçbir zaman biriyle beraberim ve ilişkim olduğumu söylemedim. ‘Yalnızım ve hayatımda biri olursa sırtımda getireceğim’ demiştim.”
Derici, “Neden sosyal medyada takipleşmeyi bıraktınız?” sorusuna ise kaçamak bir yanıt verdi.
“Takipleşmeyi bırakmadık. Şimdi Serdar Ortaç konserini izlemeye gidiyorum”
Ancak ikilinin birbirlerini takipten çıktıkları görüldü.
Kısa süren ilişkide, Derici’nin Belevi tarafından aldatıldığı iddia edilmişti.