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Sevgilisinden Olay Pozlar

Sevgilisinden Olay Pozlar
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17 Ağustos 2021 - 12:03
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Sergen Yalçın şimdilerde hem kariyerindeki hem de aşk hayatında mutluluğun keyfini sürüyor. Başarılı teknik direktörün sevgilisinin son paylaşımına yorum yağdı.

Sergen Yalçın’ın genç sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan olay poz! ‘Yenge yakıyorsun’ yorumu yağdı…

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), tatil pozlarıyla gündem olmuştu.

SÜPER MİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya’nin aşkı tam gaz devam ederken genç modelin yeni pozları sosyal medyada dikkat çekti.

Süper mini elbisesiyle cüretkar bir pozunu paylaşan Lisaveti Karibskaya’ya beğeni yağdı. Lisaveta Karibskaya’nın pozlarına Türk takipçiler “Yenge yakıyorsun” yorumlarında bulundu.

İşte o kare…

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