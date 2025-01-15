HANDE ERÇEL İSTENMEYEN GELİN Mİ OLDU? TAKİP ETMİYORLAR…

Hande Erçel, son dönemde aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen ünlü oyunculardan biri. Sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki, uzun süre magazin dünyasının ilgi odağı oldu. Ancak, Erçel’in Sabancı ailesiyle olan ilişkisi hakkında kafalarda bazı soru işaretleri oluştu.

SABANCI AİLESİ HANDE ERÇEL’İ TAKİP ETMİYOR

İddialara göre, Hakan Sabancı‘nın ailesi, ünlü oyuncuyu sosyal medyada takip etmiyor. Arzu Sabancı (Hakan’ın annesi), Ömer Sabancı (babası), Hacı ve Kerem Sabancı (kardeşleri) ve Hacı’nın eşi Nazlı’nın, Hande Erçel’i Instagram gibi platformlarda takip etmiyor olmaları dikkat çekti. Aile üyeleri, özellikle Hande’yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyerek, ilişkinin geleceği hakkında şüphe uyandırdı.

“İSTENMEYEN GELİN” YORUMLARI

Bu durum, sosyal medyada ve magazin yorumlarında, Sabancı ailesinin Hande Erçel‘i tam olarak kabullenmediği yönünde yorumlara yol açtı. Hande Erçel’in, Hakan Sabancı’nın ailesi tarafından sosyal medyada takip edilmemesi, “isteksiz gelin” gibi bir algı yaratılmasına sebep oldu.

EVLİLİK ADIMI ATILMADI

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ilişkilerinde üç yılı geride bıraktılar ancak hala evlilik yönünde herhangi bir adım atılmadı. Sabancı ailesinin sosyal medya üzerindeki tutumu, çiftin uzun süreli ilişkisini evlilikle taçlandıracaklarına dair soru işaretleri doğurdu. Sabancı ailesinin, Hande Erçel’i sosyal medyada takip etmiyor oluşu, ilişkilerinin geleceğine dair bazı belirsizlikleri gündeme getirdi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/