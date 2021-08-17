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ABD’den Flaş Uyarı

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ABD’den Flaş Uyarı
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17 Ağustos 2021 - 11:08
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için yeni bir seyahat uyarısında bulundu.

ABD’den Flaş Uyarı: Covid-19 ve Terör Riski Nedeniyle Türkiye’ye Seyahat Etmeyin

ABD Dışişleri Bakanlığı, corona virüsü vakalarının arttığı Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda “Covid-19 ve terör riski nedeniyle Türkiye’ye seyahat etmeyin” denildi.

ABD, Türkiye’yi “Seviye 3: Seyahati gözden geçirin” listesine eklemişti. Yeni uyarıda ise Türkiye “Seviye 4″e alındı ve “Seyahat etmeyin” uyarısı yayınladı.

ABD’nin Yayınladığı Uyarının Tamamı için Tıklayınız

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland’ı da “tüm seyahatlerden kaçının” tavsiyesinin verildiği “yüksek riskli ülkeler” listesine dahil etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı corona virüsü salgını sebebiyle aralarında Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Ukrayna, Macaristan, Rusya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 61 ülke için geçtiğimiz haziran ayında “seyahat etmeyin” uyarısını bir basamak düşürerek “seyahatinizi gözden geçirin” olarak değiştirmişti.

ALMANYA DA LİSTEYE EKLEMİŞTİ

Almanya, geçtiğimiz hafta artan corona virüsü vakaları nedeniyle Türkiye’yi “yüksek riskli bölgeler” listesine dahil etmişti. Almanya’nın salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü güncellediği listesinde, Covid-19 vaka sayılarındaki büyük artış nedeniyle Türkiye ile birlikte ABD, İsrail, Vietnam, Kenya ve Karadağ’ı yüksek riskli bölgeler listesine almıştı.

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