magazini sevmeyene bakınız

Hande Sarıoğlu, sosyal medyaya yüklediği oryantal videosu nedeniyle spikerlik işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bunun ardından sosyal medyaya ağırlık veren Sarıoğlu, paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.
YouTube, Instagram gibi platformlarda aktif olarak içerik üreten Hande Sarıoğlu adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu.
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İddialı pozlarıyla sık sık gündemde olan isim, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
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DEKOLTELİ POZ VERDİ
Hande Sarıoğlu son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri…
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Son olarak göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.
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O poza takipçileri, “Allah nazardan saklasın”, “Fazla iddialı” gibi yorumlar yaptı.
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İşte o paylaşım…
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Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde Ertan Süzgün ile yeniden program yapmaya başlayacağını duyurmuştu.
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Sarıoğlu’nun duyuru yaptığı video sosyal medyayı sallamıştı.
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Güzel sunucu, paylaşımına “Kalçamın sağı mosmor” notunu düşmüştü.
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