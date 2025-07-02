İstanbul’da Hissedilen 3.9 Büyüklüğündeki Deprem Kısa Süreli Paniğe Yol Açtı

İstanbul’da hissedilen deprem vatandaşları kısa süreli paniğe sevk etti. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesi olarak belirlendi. Saat 11.47’de meydana gelen sarsıntı, yerin 9.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.9 olarak açıklandı. İstanbul’un birçok ilçesinde hissedilen deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

İstanbul dışında, çevre iller olan Bursa, Yalova ve Kocaeli’de de sarsıntı hissedildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı deprem anını paylaştı. Yetkililer, vatandaşların paniğe kapılmadan resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar depremin ardından gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.