Serel Yereli’yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu?

Oyunculuğu bırakıp Londra’ya yerleşen Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son yaptığı paylaşımda içki şişesini önüne koyarak poz veren güzel şarkıcının takipçileri altında bir şey olmadığını sandı.

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parladıktan sonra Türkiye’den giden Serel Yereli Londra’da şarkıcılık için eğitimler aldı ve hayalini gerçekleştirdi. Başarılı isim yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Son olarak Aleyna Tilkin’nin ziyaretine gittiği Serel Yereli arkadaşlarıyla göl kenarında keyif yaptı.

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İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli arkadaşlarıyla içki içip eğlendi. Önüne içki şişesini koyup selfie çeken güzel isim pozlarıyla olay oldu.

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Serel Yereli’yi görenler altına bir şey giymediğini sandı ve “Altında bir şey yok mu?”, “Altın çıplak mı?” yorumları yaptı.

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Hayranları ise şarkıcının güzelliğine yorum yağdırdı.

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