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Serel Yereli’yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu?

Serel Yereli’yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu?
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13 Haziran 2022 - 13:37

Oyunculuğu bırakıp Londra’ya yerleşen Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son yaptığı paylaşımda içki şişesini önüne koyarak poz veren güzel şarkıcının takipçileri altında bir şey olmadığını sandı.

Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 1

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parladıktan sonra Türkiye’den giden Serel Yereli Londra’da şarkıcılık için eğitimler aldı ve hayalini gerçekleştirdi. Başarılı isim yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 2

Son olarak Aleyna Tilkin’nin ziyaretine gittiği Serel Yereli arkadaşlarıyla göl kenarında keyif yaptı.

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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 3

İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli arkadaşlarıyla içki içip eğlendi. Önüne içki şişesini koyup selfie çeken güzel isim pozlarıyla olay oldu.

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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 4

Serel Yereli’yi görenler altına bir şey giymediğini sandı ve “Altında bir şey yok mu?”, “Altın çıplak mı?” yorumları yaptı.

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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 5

Hayranları ise şarkıcının güzelliğine yorum yağdırdı.

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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 6
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 7
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 8
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 9
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 10
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 11
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 12
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 13
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 14
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 15
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 16
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 17
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 18
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 19
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 20
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 21
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 22
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 23
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Serel Yereli'yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu? - Sayfa 24

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