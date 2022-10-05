Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaştı kaldı, kimse tahmin edemedi…

50. Deniz Işın
49. Erdil Yaşaroğlu
48. Hazal Filiz Küçükköse
47. Belçim Bilgin
46. Bensu Soral
45. Tolga Sarıtaş
44. Melisa Döngel
43. İrem Altuğ
42. Buğra Gülsoy
41. Damla Sönmez
40. Mert Ramazan Demir
39. Hande Soral
38. Kenan İmirzalıoğlu
37. Gülçin Santırcıoğlu
36. Elçin Sangu
35. Neslihan Atagül
34. Selahattin Paşalı
33. İlayda Alişan
32. Devrim Özkan
31. Nuri Bilge Ceylan
30. Melis Sezen
29. Beren Saat
28. Dilan Çiçek Deniz
27. Numan Acar
26. Kaan Urgancıoğlu
25. Burak Özçivit
24. Metin Akdülger
23. Haluk Bilginer
22. Cansu Dere
21. Burcu Biricik
20. Engin Akyürek
19. Engin Altan Düzyatan
18. Çağatay Ulusoy
17. İbrahim Çelikkol
16. Aras Bulut İynemli
15. Elia Kazan
14. Esra Bilgiç
13. Ennis Esmer
12. Magali Noël
11. Pınar Deniz
10. Ayça Ayşin Turan
9. Kıvanç Tatlıtuğ
8. Afra Saraçoğlu
7. Demet Özdemir
6. Tchéky Karyo
5. Tuba Büyüküstün
4. Kerem Bürsin
3. Hande Erçel
2. Can Yaman
1. Hazal Kaya