41 yaşındaki Cansu Dere’den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı

Sezonu açan Cansu Dere, tatil fotoğraflarını Instagram’dan, “Dünya üzerinde bir yerde…” notuyla paylaştı.
Son olarak geçtiğimiz günlerde final yapan Sadakatsiz’de Asya karakterini canlandıran oyuncu Cansu Dere, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı.
Sıla, Ezel ve Şahsiyet gibi ses getiren projelerle adından söz ettiren Cansu Dere, Sadakatsiz’de de sevenlerini ekran başına kilitledi.
2000 yılında Miss Turkey’de 3. olan Cansu Dere, İstanbul Üniversitesi’nde Arkeoloji okurken, eğitim hayatını yarıda bırakarak mankenlik yapmaya başlamıştı.
Dere, ekran kariyerine 2004 yılında yer aldığı Metro Palas dizisiyle adım attı.
Selanik kökenli bir anne ve Bulgaristan kökenli bir babanın kızı olan 41 yaşındaki Cansu Dere, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor.
Güzel oyuncu dizisi biter bitmez soluğu tatilde aldı.
41 yaşındaki oyuncudan bikinili paylaşım gecikmedi.
İşte Cansu Dere’nin sosyal medyayı sallayan paylaşımı…