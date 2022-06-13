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41 yaşındaki Cansu Dere’den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı

41 yaşındaki Cansu Dere’den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı
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13 Haziran 2022 - 13:31

Sezonu açan Cansu Dere, tatil fotoğraflarını Instagram’dan, “Dünya üzerinde bir yerde…” notuyla paylaştı.

41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 1

Son olarak geçtiğimiz günlerde final yapan Sadakatsiz’de Asya karakterini canlandıran oyuncu Cansu Dere, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 2

Güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı.

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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 3

Sıla, Ezel ve Şahsiyet gibi ses getiren projelerle adından söz ettiren Cansu Dere, Sadakatsiz’de de sevenlerini ekran başına kilitledi.

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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 4

2000 yılında Miss Turkey’de 3. olan Cansu Dere, İstanbul Üniversitesi’nde Arkeoloji okurken, eğitim hayatını yarıda bırakarak mankenlik yapmaya başlamıştı.

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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 5

Dere, ekran kariyerine 2004 yılında yer aldığı Metro Palas dizisiyle adım attı.

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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 6

Selanik kökenli bir anne ve Bulgaristan kökenli bir babanın kızı olan 41 yaşındaki Cansu Dere, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor.

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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 7

Güzel oyuncu dizisi biter bitmez soluğu tatilde aldı.

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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 8

41 yaşındaki oyuncudan bikinili paylaşım gecikmedi.

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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 9

İşte Cansu Dere’nin sosyal medyayı sallayan paylaşımı…

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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 10
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 11
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 12
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 13
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 14
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 15
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 16
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 17
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 18
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 19
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 20
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 21
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 22
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 23
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41 yaşındaki Cansu Dere'den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 24

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