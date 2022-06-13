41 yaşındaki Cansu Dere’den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı

Son olarak geçtiğimiz günlerde final yapan Sadakatsiz’de Asya karakterini canlandıran oyuncu Cansu Dere, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Sıla, Ezel ve Şahsiyet gibi ses getiren projelerle adından söz ettiren Cansu Dere, Sadakatsiz’de de sevenlerini ekran başına kilitledi.

Selanik kökenli bir anne ve Bulgaristan kökenli bir babanın kızı olan 41 yaşındaki Cansu Dere, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor.