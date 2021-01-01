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Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman’dan Yeni Fotoğraf

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Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman’dan Yeni Fotoğraf
17 views
02 Temmuz 2021 - 14:11
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Geçtiğimiz haftalarda sürpriz birlikteliklerini duyuran Müjde Uzman-Oğuzhan Uğur çiftinden yeni fotoğraf geldi. Bozburun’da tatil yapan aşıklar, el ele verdikleri pozu Instagram’dan paylaştı.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan yeni fotoğraf: İyi ki varsın yanımda! - Magazin haberleri

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, ‘Hadi İnşallah’, ‘Kiralık Aşk’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açtı. Ardından soluğu Bozburun’da alan ve güzel havanın tadını çıkaran çift, objektif karşısına geçti.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan yeni fotoğraf: İyi ki varsın yanımda! - Magazin haberleri

“İYİ Kİ VARSIN YANIMDA”

İkili, el ele verdikleri yeni pozu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Uzman, bu fotoğrafa ‘Duman’ grubunun ‘Sen Ben’ şarkısının sözleri olan, “Sen ben içimde, cümle alem dışımda. Sen ben biçiminde, iyi ki varsın yanımda” ifadelerini not düştü.

“GÜLMEYİ UNUTAN YAŞLI GÖZLERE…”

Uğur ise aynı kareyi, “Gülmeyi unutan yaşlı gözlere…” sözleriyle yayınladı. Bir hayli neşeli olduğu görülen çiftin gönderileri takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan yeni fotoğraf: İyi ki varsın yanımda! - Magazin haberleri

“90’LAR KARIŞIK KASET”

Çift, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

Uzman, Uğur ile birlikte arabada çekilen fotoğrafını, “90’lar karışık kaset…” notuyla paylaşmıştı. Oğuzhan Uğur da aynı karelerini 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, “Güneşin doğuşu, batışı farksız…” sözleriyle yayınlamıştı.

Takipçileri, 37 yaşındaki Uğur’un gönderisine, “Yeni favori çiftim” ve “Yeni yengemiz ile eniştemiz” yorumlarını yapmıştı.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan yeni fotoğraf: İyi ki varsın yanımda! - Magazin haberleri

“KISA BOYLU, FİLM ÇEKMİŞ BİR KEKOYUM”

Öte yandan 2018 yılında Habertürk’e konuşan Oğuzhan Uğur, hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. İşte o röportajdan öne çıkan kısımlar..

– “Videoların çok izleniyor ama seni pek tanıdığımız söylenemez. Oğuzhan Uğur kimdir?”

Ömrüm boyunca cevaplamayı beklediğim bir soruydu, henüz tam olarak cevaplayamadım ama insanlar sorduğunda, “Kısa boylu, şarkı söyleyebilen, aynı zamanda metin yazarlığı yapmış, tiyatro oyunları yazmış, albüm çıkarmış, sinema filmi çekmiş bir ‘keko’yum” diyorum. Bunlardan hangisi ekmek getiriyorsa o tarafa yönelen bir adamım. Baktım YouTube’a girince hepsinden ekmek getirmeye başladı. Oradan devam ettim.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan yeni fotoğraf: İyi ki varsın yanımda! - Magazin haberleri

– “Yıllar evvel ‘Şebermeler’ isimli skeçler paylaşıyordun YouTube üzerinde. Özellikle son dönemde senin bilinirliğinin artmasıyla beraber Şebermeler’in de izlenme oranları epey arttı. Şebermeler nasıl çıktı, nasıl yazıldı?”

Bunlar yazılmadı asla. Kamera oradaydı, biz de karşısına geçip, bir şeyler yaptık. Onların sonunda çıkan şeye de “Şeberme” dedik. Sebebi de şu; biz hiç gülünmeyecek esprileri yani “Üf bunu dedin mi gerçekten?” diyeceğiniz şeyleri kameraya çektik. Karikatürün video halidir Şeberme.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan yeni fotoğraf: İyi ki varsın yanımda! - Magazin haberleri

“SİNEMA BENİM İÇİN BİR AŞK DEĞİL, GELİR KAPISI”

– “Sinemayla da bir geçmişin var. “Ağır Abi” filminin hem senaristliğini hem yönetmenliğini üstlendin. “Pişt” isimli bir korku filmin var. Sinemayla ilgili bir şeyler yapmaya devam edecek misin?”

Türkiye’deki bu şartlarda sinema benim için bir aşk değil, yalnızca bir gelir kapısı. Çünkü, hayallerini gerçekleştirmek için gereken parayı ve sponsoru bulmak için harcadığın mesai; senaryo üzerinde harcadığın mesaiden fazladır bu ülkede. Durum böyle olunca “Bir film yapalım da 500 bin izlensin, biz de zengin olalım; ikinci filmi belki daha güzel yaparız, belki de hiç yapmayız. Çok güzel para varmış” deniliyor.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan yeni fotoğraf: İyi ki varsın yanımda! - Magazin haberleri

– “Gani Müjde’nin yönetmenliğindeki “Bizans Oyunları: Geym of Bizans”ta oyunculuk da yapmışsın. Oyunculuğa devam etmeyi düşünmez misin?”

Düşünürüm elbette ama tabii ki o da parası için. Oyunculukla ilgili bir aşkımın olmadığını da ekleyeyim. Gani Müjde’ye ben film müziği vermek için elimde CD’lerle gittim, elimde senaryoyla çıktım. “Geym of Bizans” gerçekten bir şanstı benim için. Büyük prodüksiyonlu bir işti, görmediklerimi gördüm. Mutlaka yeni projeler de olacaktır. Çünkü şimdi YouTube’çuyum ya, biraz da isim olmaya başladım. “Çok eğleniriz” diyebileceğimiz bir proje olursa tabii ki koşa koşa, seve seve dahil olurum.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan yeni fotoğraf: İyi ki varsın yanımda! - Magazin haberleri

– “İsim vermeden söyleyeyim. Vlogger, genç bir arkadaşımızın da filmi çekildi mesela.”

Enes Batur. (Gülüyor.) Kendisini ben de programıma konuk aldım. Hayatta bir yelkenli içinde gidiyoruz ve rüzgâr bir yerden esiyor. Kürekleri çekip, amelelik yapmaktansa, rüzgârın geldiği yeri değerlendirmek önemli. Bu kadar ‘keko’ sinema filmi çekmiş ve vizyona sokmuşsa, bu çocuk da yapsın. Sonuçta çocuk da olsa 5.5 milyon takipçiye hitap etmek başarıdır. Bir sebat var Enes’te. Yapımcılardan ve diğerlerinden kazık yemez de birileri paraları kapmaya çalışmazsa, en azından bu çocuk da biraz para kazanırsa ileride daha güzel işler yapar. Daha 19 yaşında. Yaşına göre olgun ve başarılı bir çocuk. Belki birkaç yıl sonra bu sinema filmiyle dalga geçen bir sinema filmi daha çeker. Böyle adamların desteklenmesi lazım.

– “Genç yaşta ünlü olan bir de Aleyna Tilki var.”

Aleyna Tilki, yaşının çok üstünde bir iş yapıyor. Onun yaptığı şarkıları 35-40 yaşındaki rakipleri yapamadı. Aleyna’yı çok özgün buluyorum ve Türkiye yeni bir Tarkan doğuruyor. Sonuçta her doğum sancılıdır, elbette hakkında çok fazla olumsuz şey söylenecektir. Bu ülke, en çok sevdiklerini gömüverir.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan yeni fotoğraf: İyi ki varsın yanımda! - Magazin haberleri
“BEDAVA REKLAM GİBİ DÜŞÜN”

– “Albümünüzün logosu neden soru işareti peki?”

Çünkü soru işareti evrenseldir, kolay reklamdır. Eğer ki kendi logonu soru işareti şeklinde tanımlarsan, yarın öbür gün biri Şangay’a bile gitse soru işaretini görüp, seninle paylaşabilir ki bunun örnekleriyle karşılaştım. “Bunu gördüm, aklıma direkt sen geldin” gibi. Bedava reklam gibi düşün.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan yeni fotoğraf: İyi ki varsın yanımda! - Magazin haberleri
“İNSANLARLA MUHABBET EDİYORUM”

– “Peki, YouTube’da ne söylemek istiyorsun Oğuzhan, derdin ne ki bu mecrada bir şeyler anlatıyorsun?”

YouTube’da bugüne kadar anlatılmamış şeyleri, aslında insanların hep birbirleriyle konuşmaya çalıştığı şeyleri anlatıyorum. Muhabbet ediyorum insanlarla. Bu yüzden bir görsel şova ihtiyaç var.

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