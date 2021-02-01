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Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’
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04 Aralık 2021 - 14:05

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’

İngiltere’de yaşayan Serel Yereli iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Serel Yereli son verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 1

Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanınan Serel Yereli, Türkiye’deki kariyerini bir yana bırakıp müzik üzerine eğitim almaya İngiltere’ye gitmişti.

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 2

Birkaç yıldır Londra’da müzik eğitimine devam eden oyuncu pandemi dolayısıyla 2 senedir Türkiye’ye giriş yapamamıştı.

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 3

Uzun süre sonra ailesini görmek için İzmir’e dönen Yereli ailesiyle zaman geçirip İngiltere’ye döndü. İngiltere dönüşü iddialı pozlarına devam eden genç isim yeni paylaşımlarıyla gündemde.

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 4

Ankara Antlaşması’yla İngiltere’ye giden Yereli ailesini görmek için Türkiye’ye gelmişti. Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu yine paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 5

Instagram’da yaptığı son paylaşımla, ayna karşısında poz veren Yereli, paylaşımına “Narsisizme hoş geldiniz” notunu düştü.

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 6

Genç oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 7

İşte o kareler…

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 8
Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 9
Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 10
Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 11

Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İşte o karelerden bazıları…

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 12
Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 13

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 16

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 17

 

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 20

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 22

Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’ - Sayfa 28

 

 

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