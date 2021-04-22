Ezhel’den Gündem Yaratan Açıklama

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Ezhel olarak bildiğimiz ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem yarattı. Ezhel, “Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür. dedi.

Gerçek adı Sercan İpekçioğlu olan rapçi Ezhel, Türkiye’nin bir parti devletine dönüştüğünü söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezhel, “Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür. Şu an Nazi Almanya’sından farkı yoktur” dedi.

“Bu hükümet meşruiyetini tamamen yitirmiştir” diyen Ezhel, “Satılan geleceğimizin, toprağımızın, emeklerimizin, mutluluğumuzun hesabını, hakkını sormayan, şu saatten sonra ses çıkarmayan herkese yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı. Ezhel, son olarak, “Biliyorum keyfiniz bozulmasın istiyorsunuz ama artık çüş” dedi.

Ezhel aynı zamanda geçtiğimiz gün çocukluk fotoğrafını paylaşarak “23 Nisan yakındır, egemenlik de.” ve “ne zorba devlet, ne terör, ne çocuk sömürüsü. Yarınların bizim olduğu bir ülke.” mesajını vermişti.