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Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni oldu

Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni oldu
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07 Ocak 2022 - 16:37

Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni oldu

Ünlü model ve oyuncu Meral Kaplan  medya sektörüne el attı. Bir Dijital  derginin yayın yönetmenliğinin yapan Kaplan ” uzun bir süredir aklımdaydı  sonra Arkadaşlar böyle bir karar verdik  başladık iyi gidiyor ben gazeteciliği hep sevmişimdir hep yapmak istediğim bir meslek dalıdır şimdi yapmaya başladım  daha başarılı olacağım” BELİRTİ.

Eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun velayetini alamayan Kaplan bir süre sinir  krizleri geçirdiğini şimdi kendisini işlerine verdiğinin belirti. Kızıyla iki  haftada bir gün görüşen  Meral Kaplan Tiyatro oyunculuğuna başladı.

 

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