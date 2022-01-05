Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni oldu

Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni oldu

Ünlü model ve oyuncu Meral Kaplan medya sektörüne el attı. Bir Dijital derginin yayın yönetmenliğinin yapan Kaplan ” uzun bir süredir aklımdaydı sonra Arkadaşlar böyle bir karar verdik başladık iyi gidiyor ben gazeteciliği hep sevmişimdir hep yapmak istediğim bir meslek dalıdır şimdi yapmaya başladım daha başarılı olacağım” BELİRTİ.

Eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun velayetini alamayan Kaplan bir süre sinir krizleri geçirdiğini şimdi kendisini işlerine verdiğinin belirti. Kızıyla iki haftada bir gün görüşen Meral Kaplan Tiyatro oyunculuğuna başladı.