Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü…
Güzel oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, Londra’dan yaptığı paylaşımla yürek hoplattı. Sosyal medya paylaşımına dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi.
Sosyal medyanın aktif isimlerinden olan Tuvana Türkay, Londra’da yırtmaçlı eteği ile yaptığı paylaşımıyla dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
Sosyal medyaya sık sık cesur pozlarını paylaşan Türkay, yine herkesi mest etti.
Son olarak Kanal D’de yayımlanan Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile rol alan Tuvana Türkay’ın yeni projesi merak ediliyor.
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de kendisine hayran bırakan Türkay, fiziği ile de baş döndürüyor.
Birbirinden güzel fotoğraflarıyla dudak uçuklatan Tuvana’nın son paylaşımı da sosyal medyayı salladı.
İşte Tuvana Türkay’ın yürek hoplatan derin yırtmaçlı elbisesi…
Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları…