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Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü…

Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü…
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04 Aralık 2021 - 13:58

Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü…

Güzel oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, Londra’dan yaptığı paylaşımla yürek hoplattı. Sosyal medya paylaşımına dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi.

Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 1

Sosyal medyanın aktif isimlerinden olan Tuvana Türkay, Londra’da yırtmaçlı eteği ile yaptığı paylaşımıyla dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 2

Sosyal medyaya sık sık cesur pozlarını paylaşan Türkay, yine herkesi mest etti.

Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 3

Son olarak Kanal D’de yayımlanan Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile rol alan Tuvana Türkay’ın yeni projesi merak ediliyor.

Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 4

Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de kendisine hayran bırakan Türkay, fiziği ile de baş döndürüyor.

Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 5

Birbirinden güzel fotoğraflarıyla dudak uçuklatan Tuvana’nın son paylaşımı da sosyal medyayı salladı.

Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 6

İşte Tuvana Türkay’ın yürek hoplatan derin yırtmaçlı elbisesi…

Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 7
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 8
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 9
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 10
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 11

Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 12
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 13
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 14
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 15
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 16
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 17
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 18
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 19
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 20
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 21
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 22
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 23
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 24
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 25
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 26
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü… - Sayfa 27
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