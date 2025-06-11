SERDAR ORTAÇ AŞKA KÜSÜNCE ANNESİNDEN SERT TEPKİ GELDİ

Ünlü pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç, sahne öncesi yaptığı açıklamada aşk hayatının sona erdiğini söyledi. 55 yaşındaki sanatçının bu çıkışı, konserde kendisini izleyen annesi Nesrin Ortaç’ın tepkisini çekti. “Aşk hiç biter mi? Onu aşka ikna edeceğim” diyen anne Ortaç, oğlunun fikrini değiştirmeye kararlı.

“AŞKA KAPANDIM” DEDİ, SAĞLIK DURUMUYLA SEVİNDİRDİ

Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla uzun yıllardır mücadele eden Serdar Ortaç, önceki akşam İstanbul’daki hayranlarıyla bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, “Yürüme zorluğunu aştım, sahneye tek başıma çıkabiliyorum. Sağlığıma kavuştum” diyerek sevindiren açıklamalarda bulundu.

Ancak ünlü sanatçının “Aşka kapattım kendimi” sözleri şaşkınlık yarattı.

ANNESİNDEN DUYGUSAL TEPKİ: “AŞK GEÇMEZ!”

Oğlunun konserini izlemeye gelen Nesrin Ortaç, Serdar Ortaç’ın aşkı reddeden sözlerine duygusal bir yanıt verdi:

“Aşka neden kapatmış kendini, geçer mi ondan bu yaşta? Sağlığını buldu, artık daha rahat yürüyor. Aşk hiçbir zaman geçmez, yaş fark etmez. Ben onu yine aşka ikna edeceğim. Kendisi bulacak aşkı, inşallah olur.”

Anne Ortaç’ın bu açıklaması, sosyal medyada da gündem oldu.

SERDAR ORTAÇ YENİDEN AŞKA AÇILACAK MI?

Yıllar içinde çalkantılı bir özel hayat geçiren ve zaman zaman ilişkileriyle gündeme gelen Serdar Ortaç’ın bu kararı, hayranlarını da ikiye böldü. Kimi takipçiler “önce sağlık” derken, kimileri de “aşk onsuz olmaz” yorumlarında bulundu.

Serdar Ortaç’ın aşk hayatına dair ilerleyen dönemde alacağı kararlar merakla bekleniyor.