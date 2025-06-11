DOĞUKAN GÜNGÖR’ÜN BEĞENİSİ GÜNDEM OLDU!

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Fatih karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Doğukan Güngör, bu kez sosyal medyada yaptığı bir beğeniyle gündem oldu. Güngör, dünyaca ünlü yıldız Sofia Vergara’nın cesur pozuna beğeni bırakınca sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrası genç oyuncu tepkilerden çekinerek beğenisini geri çekti.

SOFIA VERGARA’NIN ÜSTSÜZ POZUNA BEĞENİ

ABD’li ünlü oyuncu ve model Sofia Vergara, sosyal medya hesabından neredeyse üstsüz sayılabilecek bir güneşlenme pozu paylaştı. 52 yaşındaki güzel oyuncunun bu cesur paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Bu dikkat çekici pozu, “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yıldızı Doğukan Güngör de kaçırmadı ve beğen butonuna bastı. Ancak bu hareketi, sosyal medyada hızla yayılınca, genç oyuncu gelen yorumlardan rahatsız olup beğenisini geri çekti.

ÇAPKINLIK İMAJINI GÜÇLENDİRDİ

Özel hayatı sık sık magazin gündemine gelen Doğukan Güngör’ün bu hamlesi, “çapkınlık alışkanlıkları devam ediyor” yorumlarına neden oldu. Daha önce de çeşitli aşk dedikodularıyla anılan Güngör, bu kez de yabancı bir yıldıza olan ilgisiyle dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Güngör’ün Vergara’nın paylaşımını beğenip kısa sürede geri çekmesi sosyal medyada “yakalanınca utandı” yorumlarını beraberinde getirdi. Özellikle dizinin hayranları arasında bu olay büyük yankı uyandırdı.