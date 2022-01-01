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Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı
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16 Mart 2022 - 14:46

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı

Beden pozitifliği savunucu olan büyük beden model Nicholls Nall, fazla kilolarını eleştirenlere duştan yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Nall’ın kıvrımlarını sergilediği paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Büyük beden modelin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı.

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 1

Worcester’de yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı.

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 2

Sosyal medyada ve moda endüstrisinde sıfır beden modellerin hakimiyetini kırmak istediğini dile getiren Nall, son olarak sosyal medyadan duşta çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak meydan okudu.

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 3

Güney Afrika’nın Cape Town kentinde tatil yapan Nalls’ın paylaşımı herkesi şaşırttı. Siyah bikinisiyle duşun altındaki bir pozunu yayınlayan Nall, fazla kilolarını eleştirenlere inat göbeğini kusursuz bir şekilde sergiledi.

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 4

Güney Afrika’nın Cape Town kentinde tatil yapan Nalls’ın paylaşımı herkesi şaşırttı. Siyah bikinisiyle duşun altındaki bir pozunu yayınlayan Nall, fazla kilolarını eleştirenlere inat göbeğini kusursuz bir şekilde sergiledi.

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 5

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİLER

Nall’ın sosyal medyada gündem yaratan paylaşımı “göbek pozitfliği” olarak yorumlandı.

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 6

Doğal halini paylaştığı için Nall’a teşekkür eden sosyal medya kullanıcıları gönderiyi beğeni yağmuruna tuttu.

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 7

11 binden fazla beğeni alan gönderide Nall’a “Çok güzelsin”, “Doğal halini paylaşacak kadar özgüvenli olman inanılmaz” ifadelerini kullandı.

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 8
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 9
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 10
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 11
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 12
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 13
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 14
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 15
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 16
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 17
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 18
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 19
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 20
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı - Sayfa 21
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