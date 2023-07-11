Selden etkilenen iller için ‘Acil Destek Kredisi! 300 bin liraya kadar…
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ’lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar “Acil Destek Kredisi” sağlanacağını duyurdu.Karadeniz Bölgesi’ni vuran sel felaketinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ’lere yönelik yeni destek kredisini açıkladı.Bakan Kacır, “Acil Destek Kredisi” ile birlikte sel felaketinin yaşandığı illerdeki KOBİ’lere 300 bin TL’ye kadar kredi verileceğini duyurdu.